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РИА Новости

В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте в Натанзе

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Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ТЕГЕРАН, 23 авг – РИА Новости. Пожар на ядерном объекте в Натанзе оказался саботажем, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", - цитирует телеканал Al-Alam представителя организации.

Он добавил, что детали произошедшего на ядерном объекте будут объявлены в подходящее для этого время.

Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявлял, что Иран на объекте, где произошел пожар, планировал производство современных центрифуг.

В СМИ появлялась информация, что это был взрыв, который мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.

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Израиль
Иран
ОАЭ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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