Сергей Шойгу оценил подготовку в академии Генштаба

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал профессиональную подготовку командиров одной из приоритетных задач руководства военного ведомства страны. "От широкого кругозора, всестороннего образования и военного мастерства командного состава зависит успех решения сложных задач, стоящих перед Вооруженными силами", - заявил он на коллегии министерства.

Шойгу обратил особое внимание на опыт, накопленный в Военной академии Генштаба. Там созданы все условия для профессионального роста высшего комсостава Вооруженных сил. "Коллектив академии в настоящее время объединяет высококвалифицированных педагогов и научных работников, более 60 процентов которых имеют боевой опыт. Благодаря их профессионализму в учебном процессе успешно сочетаются инновационные и классические методики обучения", - отметил министр.

Он сказал, что в академии функционируют 16 военно-научных школ, высокими темпами развивается электронная образовательная среда и совершенствуется материально-техническая база вуза. В подтверждение этого министр привел такие цифры. Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52 процента от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков слушателей в организации и управлении современными боевыми операциями.

Шойгу напомнил, что в прошлом году в академии Генштаба снова заработали курсы повышения квалификации для командующих округами, руководителей центральных органов военного управления и их заместителей. "Они обучаются по наиболее актуальным вопросам военной стратегии, оперативного искусства и военного управления. В учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Минобороны России", - сказал глава оборонного ведомства РФ.

О высоком потенциале российской системы обучения высших офицерских кадров говорит и такой факт. Передовые методики подготовки, применяемые в академии Генштаба, высоко оценивают иностранные военные. "В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35 дружественных государств", - подчеркнул министр обороны.

На коллегии он сказал, что развитие Войск радиационной, химической и биологической защиты остается одним из важных направлений . "Они оснащаются современным вооружением, военной и специальной техникой. К концу 2025 года этот показатель должен составить 85 процентов", - отметил министр.

В академии Генштаба работают курсы повышения квалификации для командующих округами

Шойгу напомнил, что при непосредственном участии 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко минобороны была разработана и 11 августа зарегистрирована вакцина от новой коронавирусной инфекции. Кроме того, сводный отряд войск химзащиты задействован в устранении загрязнений окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области.

И еще одна новость от министра обороны. На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые состоятся в сентябре, будет испытана новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка". Это новейшее оружие, обладающее повышенной дальностью и мощностью, до конца года планируют поставить в войска.

"Данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях", - отметил Шойгу .

Юрий Гаврилов