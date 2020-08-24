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Российская газета

На "Армии-2020" обсудят перспективы ядерно-оружейного комплекса России

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Источник изображения: rg.ru

Намеченная этой весной, еще до проблем с коронавирусом, научно-практическая конференция о состоянии и перспективах развития ядерно-оружейного комплекса России, несмотря на возникшие сложности, отложена не будет и пройдет, как намечалось, в рамках военно-технического форума "Армия-2020".


Эту информацию официально подтвердили в департаменте коммуникаций "Росатома" и в оргкомитете самого форума. Такой диалог с участием ученых-атомщиков, конструкторов ядерного оружия и средств его доставки, специалистов 12-го ЦНИИ Минобороны РФ и непосредственно военных, прямо связанных с эксплуатацией существующих и перспективных ядерно-оружейных систем, состоится 28 августа.

Как ожидается, будут представлены доклады, охватывающие широкий спектр вопросов, - от создания первых образцов ядерного оружия и становления отечественной атомной промышленности до актуальных проблем разработки, испытаний, эксплуатации в войсках и обеспечения безопасности специальной техники и систем оружия. Эксперты, представители органов военного управления и специалисты 12-го ЦНИИ обсудят сотрудничество и взаимодействие с научными организациями оборонной промышленности и ядерно-оружейного комплекса России.

Такая конференция, по словам ее организаторов, должна "способствовать проведению новых совместных научных исследований" в интересах Минобороны с целью надежного обеспечения обороноспособности России. А вместе с этим - уточнить и актуализировать приоритетные направления в развития 12-го ЦНИИ как главного "атомного" института при военном ведомстве.

Этот институт с момента своего зарождения осенью 1949 - весной 1950 годов обеспечивал научное обеспечение защиты страны от ядерного нападения. В числе основных направлений работы ЦНИИ - исследование поражающих факторов ядерного взрыва, их воздействия на вооружение, военную технику, сооружения и людей, разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и боевой техники от поражения ядерным оружием.

В современных условиях эти задачи многократно усложнились. В тесном контакте с учеными-атомщиками и конструкторами приходится обеспечивать поддержание работоспособности ранее созданных зарядов, а кроме этого в условиях запрета на ядерные испытания обеспечивать постановку на боевое дежурство специзделий с новыми качественными характеристиками.

Досье "РГ"

Порядковый номер "12" созданный 70 лет назад Центральный научно-исследовательский институт Военного министерства СССР получил позже - когда в Минобоны СССР было создано 12 ГУМО - Главное управление, отвечающее за все принятое на вооружение ядерное оружие. В январе 1966 года институту присвоили имя генерал-полковника В.А. Болятко, который возглавлял 12 ГУМО. Самим институтом последовательно руководили генерал-майор А.Е. Полянский (1950-1957), генерал-майор М.И. Воскобойников (1957-1966), генерал-майор В.И. Бабарин (1966-1971), генерал-лейтенант Б. В. Замышляев (1971-1992), генерал-майор В.М. Лоборев (1992-1999), генерал-майор В.А. Пиджаков (1999-2002). С 2002 года начальник 12 ЦНИИ - контр-адмирал С.Ф. Перцев.


Александр Емельяненков

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