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Российская газета

Характеристики "летающего танка" Т-80БВМ рассекретили на "Армии-2020"

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Источник изображения: Алексей Моисеев

На открывшемся в воскресенье Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" большое внимание уделено отечественной бронетехнике. Это связано с тем, что в этом году отмечается 100-летие отечественного танкостроения. Поэтому гостям данного мероприятия представилась уникальная возможность познакомиться как с самыми первыми боевыми машинами, так и новейшими разработками.

Например, в экспозиции впервые демонстрируется основной боевой танк Т-80БВМ, который является глубокой модернизацией проверенного многолетней эксплуатацией Т-80БВ.

Внешне от своего предшественника он отличается динамической защитой нового поколения, способной противостоять как кумулятивным, так и подкалиберным боеприпасам, а также комплектом решетчатых экранов.

Благодаря установке 1250-сильного газотурбинного двигателя появилась возможность передвижения по шоссе с рекордной скоростью - 80 км/ч. Запас хода по топливу при этом составляет 500 км.

Боекомплект к 125-мм пушке 2А46М-1 увеличен до 45 снарядов. Запас патронов к 7,62-мм пулемету ПКТМ составляет 1250, а к зенитному 12,7-мм "Корду" - 300 штук.

Танк имеет длину 9 554 мм, ширину 3 384 мм, высоту 2 202 мм.

Он способен преодолевать рвы шириной до 2,6 м, вертикальные стенки 0,8 м, водные преграды вброд глубиной 1,2-1,8 м. С использованием специального оборудования - до 5 м.

Масса танка в боевом снаряжении - 45,7 т. Экипаж - 3 человека.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Продукция
2А46
ПКТМ
Т-80
Проекты
АРМИ-20XX
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