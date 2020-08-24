Новейшую российскую БМП "Манул" впервые показали на "Армии-2020"

Курганский машиностроительный завод, входящий в АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех, впервые представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" БМП "Манул".

Данная боевая машина пехоты объединила в себе наработки, используемые на новых модификациях БМП-3, в частности переднее расположение двигателя УТД-32 повышенной мощности.

Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч, 55 км/ч - по грунтовой дороге и 9,5 км/ч - на плаву.

Большим преимуществом является то, что конструкторы оборудовали шасси информационно-управляющей системой, которая не только информирует механика-водителя о возникающих в ходе эксплуатации проблемах, но и дает рекомендации, как их устранить.

Десантное отделение теперь может вмещать восемь военнослужащих.

На БМП применен перспективный необитаемый боевой модуль ТКБ-945, который используется на средних гусеничных и колесных платформах "Курганец-25", "Бумеранг", а также на тяжелой БМП Т-15 "Армата".

Он вооружен 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковым комплексом "Корнет", способным уничтожать все существующие танки мира. Современные прицелы позволяют обнаруживать противника в любое время суток.

"Манул" по своим тактико-техническим характеристикам ни в чем не уступает лучшим зарубежным БМП.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев