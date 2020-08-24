Добавить Китай. Лавров раскритиковал требования США по ДСНВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата".

МОСКВА, 23 августа/ Радио Sputnik. США выдвигают нереалистичные условия по сохранению ДСНВ, в частности, американская сторона настаивает, чтобы к ним присоединился Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Вене 17-18 августа прошел очередной раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. С российской стороны на переговорах был представлен замглавы МИД РФ Сергей Рябков, со стороны Соединенных Штатов – спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Лавров отметил, что США ведут изнурительные переговоры. Глава МИД РФ уточнил, что российская сторона предложила продлить действие ДСНВ на пять лет, как это предусмотрено документом, без каких-либо предварительных условий.

"Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем США господином (Маршаллом – ред.) Биллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны, включая требование о том, чтобы к этому документу или к какому-то будущему документу обязательно присоединился Китай", – заявил Лавров в рамках форума "Территория смыслов".

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не намерена удовлетворять требования США, в том числе по вопросу участия Китая.

"Я не знаю, каким будет окончательный результат (переговоров по ДСНВ – ред.), но мы честно американцам сказали, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале, нужен нам, мы бы были за то, чтобы его продлить без предварительных условий, но он нам нужен не больше, чем он нужен американцам", – сказал Лавров.

По его словам, если американцы будут выдвигать требования об участии Китая, причем, при условии, что уговаривать его должна Россия, Москва не будет этого делать.

"Мы уважаем китайскую позицию, то, значит, пускай этот договор истекает", – заявил Лавров.

ДСНВ между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Москву и Вашингтон к обмену данными о числе боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Пока что американская сторона не озвучивала официального желания продлевать договор. При этом шли обсуждения, чтобы включить в него Китай.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в США назвали условия для продления ДСНВ.