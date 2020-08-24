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Российская газета

Вид из кабины: полет МиГ-31 в стратосфере сняли на видео

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В интернете появилось видео, на котором запечатлены учебные полеты в стратосфере российских истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Ролик подготовил телеканал "Звезда". Как уточняется в пояснении к видео, съемки велись на максимальных высотах и скоростях. В кадр попала подготовка к полету, а также взлет самолета и набор высоты. Кроме того демонстрируются съемки, сделанные из кабины пилота во время полета в стратосфере.

Полеты совершали летчики пермского истребительного авиационного полка ЦВО.

Двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 способен уничтожать воздушные цели на предельно малых, средних и больших высотах в любое время суток.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
Военные учения
ИТ
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