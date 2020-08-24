Войти
Российская газета

Обновленный Ми-35П "Феникс" поступил в серийное производство

927
0
+2
Источник изображения: Николай Грищенко/РГ

Обновленный ударно-транспортный вертолет Ми-35П "Феникс" завершил программу типовых летных испытаний. Модернизированная машина поступила в серийное производство.

В ходе испытаний, проходивших в Ростове-на-Дону и Национальном центре вертолетостроения имени Миля и Камова, Ми-35П выполнил ряд полетов с применением нового вооружения и бортового оборудования. Все заявленные характеристики были успешно подтверждены.

"В прошлом году мы продемонстрировали эту машину целому ряду потенциальных заказчиков, и сегодня можем с уверенностью говорить о том, что вертолет востребован - на сегодняшний день началось серийное производство Ми-35П по первому заключенному контракту с иностранным заказчиком", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Феникс" оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Кроме того, на Ми-35П установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который автоматизировал процесс пилотирования. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей.

Модернизированный вертолет получил двухствольную подвижную 23-мм пушку, неуправляемые ракеты типа С-8, также возможна установка подвесных пушечных контейнеров, неуправляемых ракет типа С-13, противотанковых управляемых ракет "Атака" или ракет "Вихрь-1" и "Вихрь-1М". Новые дальнобойные ракеты позволяют вертолету уничтожать цели до входа в зону ручных комплексов действия ПВО.

Оборудование и приборы ночного виденья позволяют вертолету Ми-35П совершать полеты в любое время суток в простых и ограниченно - сложных метеоусловиях. Максимальная скорость вертолета 335 километров в час, крейсерская - 260 километров в час. Динамический потолок 4500 метров. Дальность полетам - 1000 километров.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Атака
Вихрь-1
Ми-35
С-13
С-8
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Похожие новости
21.05.2012
"Рособоронэкспорт" поставил Бразилии первые партии ударных вертолетов Ми-35М
11.01.2011
Ми-28НЭ усилит позиции России на мировом вертолетном рынке
27.05.2009
"Роствертол" принял участие в выставке HeliRussia 2009
31.01.2008
"Ночной охотник"!
06.03.2007
Компания "Мотор Сич" в марте поставит на "Роствертол" два двигателя для нового вертолета Ми-28Н
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19