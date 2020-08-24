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Российская газета

Россия показала новую систему ПРО

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Источник изображения: rg.ru

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" представил на форуме "Армия-2020" пусковую установку 51П6Е2 из состава перспективного комплекса противоракетной обороны "Абакан".

- Комплекс не является стратегическим. Пусковая установка предназначена для борьбы с баллистическими целями, - пояснили в пресс-службе концерна.

"Абакан" способен сбивать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты. Представленная на форуме пусковая установка служит для транспортировки, автоматической подготовки к пуску, запуска и управления полетом одной или двух противоракет 9М82МДЭ.

Перехватчики способны сбивать малозаметные (ЭПР от 0,02 метра) цели на высоте 25 и дальности 30 километров. Для верности обе ракеты наводятся на одну цель. Интервал между пусками составляет две секунды, время развертывания установки к бою - шесть минут. Управляют ею один или два человека.

Комплекс "Абакан" может действовать самостоятельно или интегрироваться с другими зенитными системами.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
АРМИ-20XX
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3 комментария
№1
24.08.2020 01:18
С-300В на колесном шасси?
0
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№2
24.08.2020 02:15
Цитата, q
Перехватчики способны сбивать малозаметные (ЭПР от 0,02 метра) цели на высоте 25 и дальности 30 километров.

на уровне Бук-М2....
что то не впечатляет новинка....
0
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№3
24.08.2020 05:15
Это дальность по ОТБР. У С-400, дальность по БР, указывают - до 60 км, по БРСД - до 20. Но у неё ракеты полегче. Раза в три...
С шеститонными дурами 9М82, я тоже думал что дальность по БР - будет поболее. Иначе, какой смысл в такой массе этих ЗУР...?

0
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