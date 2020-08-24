Военные заключат контракты на серийное производство С-500 в 2020 году

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о разработке системы ПВО С-500 "Прометей" в интервью "Интерфакс".

По словам чиновника, сейчас продолжаются предварительные испытания системы зенитного ракетного комплекса.

"Могу сказать, что результаты положительные. Заключение контрактов на серийное изготовление средств системы С-500 планируется в этом году", - коротко доложил Денис Мантуров.

Зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения С-500 "Прометей" "Прометей" может вычислить и вывести из строя до 10 баллистических сверхзвуковых ракет. Радиус поражения системы составляет 600 км. По словам начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майора Сергея Бабакова, "Прометей" уничтожает гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники, а ближний космос для него не проблема. Поэтому аналогов у данной системы пока не существует. По предположениям немецких журналистов, С-500 опережают системы ПВО Запада на 15-20 лет.

Ранее сообщалось, что ВС РФ могут получить первые С-500 в 2021 году.

Дарья Воронина