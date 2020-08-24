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ТАСС

Россия будет применять наноматериал для "самозалечивания" пробоин в космических кораблях

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Глава Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков
Глава Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков отметил, что этот материал способен восстанавливаться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) разработал наноматериал для космических кораблей, способный восстановиться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков на форуме "Армия-2020".

"Одна из разработок в области нанотехнологий - это создание самозалечивающихся материалов. <...> Эффект фактически такой - если в этом материале появляется отверстие, то оно в течение нескольких секунд буквально зарастает, самозалечивается", - сказал Кошлаков.

По словам гендиректора Центра им. Келдыша, это будет достаточно гибкий волокнистый материал, который сможет заживить отверстие в том числе в случае попадания микрометеорита. "Мы образцы материалов уже создали, их испытания в рамках научно-исследовательских работ провели", - подчеркнул он.

По заказу Роскосмоса ведутся разработки подобных материалов большей размерности, добавил Кошлаков. "Мы фактически готовимся к разработке под конкретное изделие: Роскосмос планирует ряд работ по созданию межорбитальных транспортных аппаратов, в рамках этих разработок мы и будем предлагать технологические решения, которые у нас есть", - пояснил гендиректор, добавив, что исследовательский центр готов к опытно-конструкторским работам.

Утечки воздуха на МКС

В четверг источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж Международной космической станции ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа". Одной из возможных причин незначительной утечки воздуха, зафиксированной на Международной космической станции (МКС), может быть попадание метеорита или фрагмента космического мусора, отметил другой источник ТАСС.

В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж МКС в полном составе перешел в модуль "Звезда" на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе МС-09": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля, его заклеили герметиком.

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