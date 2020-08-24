На Плесецке начали подготовку ко второму пуску тяжелой "Ангары"

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты могут возобновиться осенью 2020 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" стартовала на космодроме Плесецк. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном 23 августа.

"Началась подготовка к летным испытаниям этой новой ракеты космического назначения", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Как уточнили в Роскосмосе, сейчас проходит разгрузка модулей ракеты из железнодорожного состава.

Ранее источник сообщил ТАСС, что ракета-носитель "Ангара" доставлена на днях на космодром Плесецк. Позже эту информацию подтвердил заместитель генерального директора Центра им М. В. Хруничева (производитель ракеты) Денис Денискин на форуме "Армия-2020".

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" могут возобновиться осенью 2020 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.