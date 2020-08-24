"Армия-2020": первые изображения ЗРК "Антей-4000"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Одной из главных премьер Международного военно-технического форума "Армия-2020" стала демонстрация новейшего российского зенитного ракетного комплекса "Антей-4000".

Как сообщает корр. "Вестника Мордовии", данная ЗРК предназначена для уничтожения разнообразных воздушных целей, в том числе ракет различных типов.

Дальность поражения противника достигает 380 км, в том числе баллистических ракет - до 45 км.

Максимальная высота поражения - 33 км. Время развертывания не более 5 минут.

Максимальная скорость поражаемых целей - 4800 метров в секунду.

Элементы комплекса установлены на гусеничные шасси, имеющие высокую проходимость.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru