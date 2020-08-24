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Вестник Мордовии

"Армия-2020": первые изображения ЗРК "Антей-4000"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Одной из главных премьер Международного военно-технического форума "Армия-2020" стала демонстрация новейшего российского зенитного ракетного комплекса "Антей-4000".

Как сообщает корр. "Вестника Мордовии", данная ЗРК предназначена для уничтожения разнообразных воздушных целей, в том числе ракет различных типов.

Дальность поражения противника достигает 380 км, в том числе баллистических ракет - до 45 км.

Максимальная высота поражения - 33 км. Время развертывания не более 5 минут.

Максимальная скорость поражаемых целей - 4800 метров в секунду.

Элементы комплекса установлены на гусеничные шасси, имеющие высокую проходимость.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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