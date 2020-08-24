КРЭТ передал Минобороны новый вертолет радиоэлектронной борьбы

КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" передал Минобороны России новый вертолет радиоэлектронной борьбы на платформе Ми-8, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора концерна Владимир Зверев.

"Сегодня мы передали министерству обороны РФ новый вертолет Ми-8МТПР-1. Этот специализированный вертолет разработан нашим инжиниринговым центром. Он оснащен системой РЭБ "Рычаг-АВ", которая обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от ПВО противника. Она показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий", - сказал Зверев.

Подписание приемо-сдаточного акта по контракту состоялось в воскресенье в рамках Международного военно-технического форума "Армия — 2020", который проходит в эти дни в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Документ подписали первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" госкорпорации Ростех Владимир Зверев, заместитель главнокомандующего ВКС полковник Анатолий Ковалевич и начальник войск РЭБ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

Производителем специализированного вертолета Ми-8МТПР-1 является АО "РЫЧАГ" входит в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех. Вертолет оснащен комплексами РЭБ "Рычаг-АВ". Они способны полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и могут подавлять сразу несколько целей. В условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные комплексы перехвата противника лишаются возможности обнаруживать любые цели и наводить на них управляемые ракеты классов "воздух — воздух", "земля — воздух" и "воздух — земля", при этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают.