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ТАСС

Разработчик сообщил, что противолодочный торпедный комплекс "Пакет-Э/НК" модернизируют

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Выстрел торпедой комплекса "Пакет-Э/НК"
Выстрел торпедой комплекса "Пакет-Э/НК".
Источник изображения: vpk-news.ru

Глава "ГНПП "Регион" Игорь Крылов также рассказал, что предприятие предлагает варианты установки комплекса на корабли потенциального инозаказчика

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Малогабаритный противолодочный торпедный комплекс (МПТК) "Пакет-Э/НК" будет модернизирован. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье на форуме "Армия-2020" генеральный директор разработавшего его АО "Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Игорь Крылов.

"Предполагается дальнейшая модернизация МПТК "Пакет-Э/ НК". Основные технические решения, нацеленные на наращивание возможностей комплекса, разработаны и подтверждены практическими пусками", - сказал Крылов.

По его словам, "Пакет-Э/НК" является самым малогабаритным комплексом противолодочного вооружения из предлагаемых для вооружения экспортно-ориентированных кораблей. "Проводятся работы по расширению проектов кораблей [с комплексом], которые могут поставляться на экспорт", - отметил гендиректор.

Кроме того, "ГНПП "Регион" предлагает варианты установки комплекса на корабли потенциального инозаказчика, добавил Крылов.

Малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля, а также для уничтожения торпед, атакующих корабль. МПТК является принципиально новой системой вооружения надводных кораблей, способной существенно повысить их выживаемость.

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