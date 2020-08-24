Мишустин: ОПК России выдержит самую жесткую конкуренцию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр "АрМИ-2020".

"Уверен, что участников и болельщиков армейских игр ждет яркий и зрелищный праздник, а форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов, для творчества и прорывных идей, а главное - для общения и развития и международного сотрудничества в военно-технической сфере", - сказал он.

Глава правительства поприветствовал иностранных гостей масштабного смотра результатов работы оборонной промышленности. Всего приехали делегации из более чем 90 стран. Свою продукцию - более 28 тысяч образцов вооружений и военной техники - им представляют свыше 1500 предприятий и компаний российской "оборонки".

"Наша оборонная промышленность не только успешно обеспечивает Вооруженные силы всем необходимым, но и наращивает экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения, - заявил Мишустин. - Вы сами увидите, что российские разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию".

К форуму подготовлен ряд новинок. Среди них премьер назвал боевую машину для стрелков-зенитчиков, беспилотные летательные аппараты, суда на воздушной подушке. Он уверен, что специалисты по достоинству оценят возможности, которые открывает новый программно-аппаратный комплекс анализа изображений на основе нейросетевых технологий.

Широко представлена на выставке продукция гражданского назначения: медицинское оборудование, интеллектуальная транспортная система "Безопасной город", техника для нужд городского коммунального и сельского хозяйства. "Эти и многие другие проекты подготовлены в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Владимир Кузьмин