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Российская газета

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

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Источник изображения: rg.ru

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.


Как сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на форуме "Армия-2020", "контракт подписан, сроки его реализации будут по готовности наших партнеров окончательно решить процедурные вопросы с финансированием этого проекта".

Контракт между Россией и Турцией на поставку ЗРС С-400 был заключен в 2017 году. В августе 2029 года был поставлен первый комплект С-400.


Александр Степанов

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