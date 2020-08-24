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ТАСС

Военные показали на "Армии-2020" обучающие технологии, использовавшиеся во время пандемии

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Николай Панков. Архивное фото
Николай Панков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По словам заместителя министра обороны Николая Панкова, благодаря этим технологиям военные образовательные заведения полностью завершили учебные программы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ представило на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" инновационные образовательные технологии, которые позволили пройти пандемию без последствий для качества обучения.

Экспозицию "Военное образование - престиж и инновации" открыл статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. На выставке представители вузов и довузовских образовательных организаций Минобороны России представляют передовые технологии, применяемые в обучении и подготовке будущих офицеров.

Панков отметил, что многие из представленных технологий позволили пройти сложный эпидемический период без каких-либо сложностей. "Мы разработали огромное количество учебников, и на самом деле система военного образования абсолютно спокойно сумела адаптироваться к новым условиям, и все наши учебные заведения как довузовские, так и высшего профессионального образования в полном объеме реализовали образовательные программы", - сказал замминистра.

По его словам, благодаря этим технологиям военные образовательные заведения полностью завершили учебные программы. "Все, что вы сегодня видите на этой экспозиции, позволило нам в полной мере реализовать учебные программы и учебные планы", - подчеркнул замглавы ведомства.

На экспозиции представлены автоматизированная система управления военным образованием, электронные образовательные ресурсы, виртуальные и интерактивные тренажеры. В частности, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков представило тренажер собственной разработки с использованием VR-технологий, который позволяет курсантам, в том числе девушкам-летчицам, тренироваться по предполетной подготовке. Во время работы форума на этой экспозиции будет проведено более 40 мастер-классов для всех желающих, все посетители смогут увидеть как учат будущих офицеров.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

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