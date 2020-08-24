Минобороны закупило новейший комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А"

Глава ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов отметил, что в ходе разработки учитывали требования военных, имеющих реальный боевой опыт применения артиллерийских систем

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны заключило с холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) контракт на поставку в войска малогабаритного носимого комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А" разработки ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы"). Об этом в беседе ТАСС сообщил гендиректор "Сигнала" Владимир Пименов.

"В настоящее время ведется подготовка к постановке "Планшет-А" на производство, уже подписан первый госконтракт на его поставку", - сказал Пименов, подчеркнув, что в ходе разработки были учтены требования военных, имеющих реальный боевой опыт применения артиллерийских систем. По его словам, госиспытания комплекс успешно прошел в 2019 году.

Малогабаритный носимый комплекс средств автоматизации управления артиллерийскими и минометными подразделениями (КСАУ-МН) "Планшет-А" представляет собой компактный планшетный компьютер с сенсорным экраном с комплектом обеспечивающего оборудования. Он предназначен для автоматизации работы должностных лиц дивизиона (батареи) и командиров орудий (минометов). Основное средство управления - компактный планшетный компьютер с сенсорным экраном, выполненный из российских комплектующих.

Комплекс позволяет значительно сократить время расчета и повысить его точность. "Планшет-А" сопрягается с различными средствами разведки, в том числе лазерными дальномерами, всесуточными приборами разведки, автоматизированными метеокомплектами и баллистической станцией и получает информацию в автоматизированном режиме.

Координаты разведанных объектов, результаты метеорологической и баллистической подготовки стрельбы передаются на ЭВМ. Комплекс может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов.