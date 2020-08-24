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ТАСС

На покупку Су-57 поступили официальные заявки от нескольких стран

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Четыре опытных образца истребителя Су-57 (Т-50, ПАК ФА) в парадном строю во время воздушной части Парада Победы в Москве 24.06.2019
Четыре опытных образца истребителя Су-57 (Т-50, ПАК ФА) в парадном строю во время воздушной части Парада Победы в Москве 24.06.2019.
Источник изображения: В. Грушников

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что "уполномоченный субъект ВТС прорабатывает возможности продвижения самолетов Су-57 в нескольких странах - потенциальных заказчиках" этой техники

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Несколько стран прислали официальные заявки на покупку у России новейших истребителей 5-го поколения Су-57, вопрос о продвижении машины на внешнем рынке прорабатывается. Об этом сообщила в воскресенье журналистам в рамках форума "Армия - 2020" пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Мария Воробьева.

"Несмотря на то, что это новейший образец российской продукции военного назначения, поступил ряд официальных заявок на его поставку", - сказала Воробьева.

Пресс-секретарь ФСВТС отметила, что зарубежные покупатели уделяют большое внимание Су-57 и в настоящее время "уполномоченный субъект ВТС прорабатывает возможности продвижения самолетов Су-57 в нескольких странах - потенциальных заказчиках данной техники".

Она также уточнила, что ФСВТС РФ регулярно информирует иностранных партнеров, что первостепенная задача производителя Су-57 - удовлетворить потребности российского заказчика.

Су-57

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года для российских Вооруженных сил будет закуплено 76 истребителей Су-57.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
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