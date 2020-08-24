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Российская газета

В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: www.belvpo.com

Совместное заседание министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ пройдет в Москве в начале сентября.

Об этом сообщил глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Армении Давидом Тонояном, которая прошла на полях международного военно-технического форума "Армия-2020".

Шойгу подчеркнул, что военное сотрудничество между РФ и Арменией развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

"Буду рад увидеть вас в начале сентября в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ", - сказал российский министр.

Шойгу поблагодарил Тонояна за участие армянских военнослужащих в параде Победы на Красной площади 24 июня и отметил высокий уровень их подготовки


Александр Степанов

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