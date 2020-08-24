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Российская газета

Минобороны примет на вооружение танк "Армата" в конце года

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Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости

Минобороны может принять на вооружение танк Т-14 "Армата" в конце 2020 года - начале 2021 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".

По словам министра, на танк есть много экспортных заявок, заказчики отслеживают, как идут испытания техники.

"Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего - в начале следующего года", - сказал Мантуров.

Танк "Армата" является разработкой концерна "Уралвагонзавод". Он уже получил документы, которые позволяют вести переговоры об экспорте, сообщил ранее "Интерфакс" со ссылкой на представителя госкорпорации "Ростех".


Екатерина Петрова

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Мантуров Денис
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