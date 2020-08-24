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Российская газета

На "Армии-2020" представили экзоскелет для спецназа с "третьей рукой"

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Источник изображения: Николай Грищенко/РГ

Экзоскелетный комплекс специального назначения представлен на форуме "Армия-2020". Устройство оснащено гравитационными компенсаторами или электроприводами, позволяющими снимать нагрузку с человека в вертикальном положении и во время переноски груза, а также механической рукой-манипулятором.

- Масса устройства всего 20 килограммов, поднимаемый груз до 60 килограммов, а третья рука - 12 килограммов. Дополнительное оборудование может использоваться для защиты плеч, статичного удержания груза со снижением нагрузки на оператора до 90 процентов, - рассказал "РГ" доктор технических наук, профессор Юго-Западного госуниверситета Сергей Яцун.

По словам испытателя Егора Логунова, использовать экзоскелет на поле боя довольно проблематично, так как передвигаться в нем несколько некомфортно, но устройство идеально пригодятся военнослужащим ремонтных подразделений. С его помощью можно не испытывая усталости поднимать и держать длительное время тяжелые предметы.

Кроме того, экзоскелет могут использовать сотрудники правоохранительных органов во время предотвращения массовых беспорядков, так как "третья рука" позволять держать щит и высвобождает руки.


Николай Грищенко

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Проекты
АРМИ-20XX
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