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Известия.ru

Россия с начала года продала оружия на $7 млрд

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Республики Сербия

С начала 2020 года России продала вооружений на общую сумму более $7 млрд. Покупателями выступили более 40 стран, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в воскресенье, 23 августа.

«Это хороший результат, который субъектам ВТС удается поддерживать, несмотря на существующие международные рестрикции», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Шугаева, Россия завершила поставку в Сербию комплексов «Панцирь» и ведет переговоры о возможной поставке стране средств ПВО. Говорить о конкретных образцах оружия при этом пока преждевременно.

Несколько стран выразили заинтересованность в российско-индийских ракетах «БраМос», но конкретных контрактов пока нет.

В реализации контракта с Индонезией на поставку Су-35 остались некоторые технические детали, которые планируется в ближайшее время урегулировать. При этом России твердо намерена выполнить эту договоренность, отметил он.

Также Россия обсуждает с Турцией новую сделку по комплексам С-400, сейчас переговоры находятся в «продвинутой» стадии: согласуются сроки и технические детали.

Кроме того, Россия предложила Китаю закупить дополнительную партию Су-35 и ожидает ответа на эту инициативу, рассказала официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева.

В июле Шугаев сообщил журналистам о планах продавать танк Т-400 («Армата»). К продаже готовится также легкий истребитель МиГ-35. Кроме того, российские производители предлагают системы ПВО С-300 и С-400, современные самолеты и вертолеты, пишет «Газета.ру».


Фото: Министерство обороны Республики Сербия

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96К6 Панцирь-С1
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