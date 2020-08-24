Путин: армейские игры способствуют взаимопониманию между народами

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Состязание армейских игр способствует укреплению мира и взаимопониманию между странами и народами, считает президент РФ Владимир Путин.

"Главное, что состязание армейских игр способствует укреплению мира и взаимопониманию между странами и народами", - сказал он в обращении к участникам форума Армия-2020.

Путин отметил, что рассчитывает на то, что российские команды участники будут действовать как всегда слаженно и четко.

"Проявят свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал наших войск. Захватывающие соревнования армейских специалистов уже завоевали популярность. Особенно у молодежи, школьников и студентов, у ребят, которые занимаются в технических кружках, военно-спортивных секций. У тех, кто выбирает свой путь в жизни, и намерен посветить себя благородному делу защиты Родины, работе в лабораториях, конструкторских бюро, на современных производствах", - сказал президент.