Войти
РИА Новости

Мишустин оценил уровень российских военных разработок

695
0
0
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © Рамиль Ситдиков

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Российские военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, но Россия готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере с другими странами, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Вы сами увидите, что российские разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию. Здесь впервые будут представлены новые образцы вооружений. Среди них - боевая машина для стрелков-зенитчиков, беспилотные летательные аппараты, судна на воздушной подушке", - сказал Мишустин, выступая на открытии международного военно-технического форума "Армия-2020".

Он выразил уверенность в том, что "специалисты по достоинству оценят возможности, которые открывает новый программно-аппаратный комплекс анализа изображений на основе нейросетевых технологий". Глава правительства обратил внимание на то, что "в этом году впервые на форуме российская оборонная промышленность представляет продукцию гражданского назначения: сегодня это интеллектуальная система "Безопасный город", медицинское оборудование, техника для нужд городского, коммунального и сельского хозяйства".

"Думаю, представленные инновационные военные разработки произведут впечатление на всех участников и гостей", - заметил он. Мишустин также обратил внимание на то, что на форуме уделено серьезное внимание роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в развитии вооруженных сил. "Нам предстоит оснастить все рода войск надежными информационными системами, телекоммуникационными системами связи, наращивать применение суперкомпьютерных технологий российского производства и внедрять робототехнические комплексы", - сказал глава правительства.

Мишустин выразил надежду, что форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов, для общения и развития международного военно-технического сотрудничества. "Важно выстраивать доверительные отношения, вместе искать ответы на возникающие вызовы", - призвал премьер РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
АРМИ-20XX
ИТ
Медицина
Робот
Похожие новости
15.04.2020
Технополис "Эра" презентует систему мониторинга здоровья военных на "Армии-2020"
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
16.03.2018
Минобороны РФ собирает специалистов по искусственному интеллекту на форум "Армия-2018"
23.08.2017
Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
06.10.2015
"День инноваций" Минобороны РФ впервые пройдет в международном формате
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19