Как первопроходцы. Летчик-испытатель оценил возможности Су-57

МОСКВА, 23 августа/ Радио Sputnik. Летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро Сухого Сергей Чернышев рассказал об ощущениях от управления российским истребителем Су-57, сообщает телеканал "Звезда".

По словам пилота, российский истребитель обладает большой степенью автоматизации. Это существенно облегчает работу летчика при выполнении любых задач, которые на него возложены, сказал Чернышев.

Летчик-испытатель рассказал, что самолет способен одновременно работать по наземным, по воздушным целям одиночно и в составах групп.

Он отметил, что для него является большой честью участвовать в испытаниях.

"Ощущаем себя первопроходцами, потому что задачи все сложнее и сложнее", – поделился Чернышев на форуме "Армия-2020".

Су-57 – российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Белоруссии истребители начнут патрулирование госграниц.