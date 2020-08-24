Пулеметы, дроны, истребители: что нового покажут на «Армии-2020»

Сапер сводного отряда разминирования Западного военного округа во время инженерной разведки на наличие взрывоопасных предметов в военно-патриотическом парке "Патриот" перед началом работы Международного военно-технического форума "Армия-2020", 23 августа 2020 года.

В России открылся крупнейший военный форум 2020 года «Армия»

23 августа открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020» и Международные армейские игры. В этом году форум стал первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны, и его, несмотря на коронавирусные ограничения, посетят международные специалисты. Что нового увидят зрители и чем форум будет отличаться от предыдущих - в обзоре военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

На Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2020», открывшемся 23 августа, запланированы масштабные выставочные, демонстрационные и научно-деловые программы, зрелищные мероприятия культурно-исторической направленности. В рамках МВФТ на полигоне Ашулук впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств противовоздушной обороны.

«Начиная с марта этого года международный выставочный процесс, особенно в части промышленных и оборонных выставок, прервался в связи с пандемией COVID-19. Понятно, что с этого момента разного рода конференции и форумы перешли по большей части в виртуальное пространство. Но это никогда не отменит живого человеческого общения», - рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Как отметил собеседник издания, особенно это касается таких деликатных сфер, как военно-техническое сотрудничество.

Поэтому форум «Армия-2020», в каком бы он усеченном формате не проводился на фоне пандемии COVID-19 и прерванного во многих случаях авиасообщения, выгодно выделит его если не в мировом, то 100% в региональном масштабе. И это очень важный аспект.

Второй, не менее важный аспект МВТФ, о котором часто забывают за парадными реляциями, это своего рода отчет перед российскими налогоплательщиками. Понятно, что обычного человека не допустят к тайнам оборонной бухгалтерии и на предприятиях ОПК никто ему не раскроет закрытые бюджетные статьи. Однако гражданин, интересующийся проблемами национальной безопасности и обороны, может получить гораздо больше информации, особенно по каким-то отдельным секторам, в результате посещения открытых площадок, павильонов и стендов на форуме «Армия», чем слушая дикторский текст в ходе парада Победы, отметил директор ЦАСТ.

«На мой взгляд, в настоящее время, в XXI веке, ни одно государство мира не может позволить себе принимать решения в сфере национальной обороны без оглядки на широкие народные массы, участвующие в разного рода опросах, референдумах и выборах. Ведь в конечном итоге именно за счет рядового налогоплательщика выплачивается заработная плата и в ОПК, и денежное довольствие в Вооруженных силах. И слово обычного гражданина оказывается если не решающим, то очень и очень весомым, когда речь идет о том, построим ли мы очередную атомную подводную лодку или, к примеру, проложим скоростную трассу до Нижнего Новгорода. И в этом плане форумы «Армия» играют важную роль - люди наглядно видят, как тратятся бюджетные средства, отпущенные на оборону страны», - рассказал Руслан Пухов.

«МВТФ «Армия-2020» станет крупнейшим в мире конгрессно-выставочным мероприятием текущего года. В условиях пандемии коронавируса известные масштабные выставки вооружения и военной техники в других странах были либо отменены, либо перенесены на 2021 год»,

- рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По мнению эксперта, потребность в новейших образцах вооружения и военной техники в мире никуда не исчезла, ощущается и необходимость обсуждения актуальных проблем военного строительства, военно-технического сотрудничества, функционирования оборонно-промышленного комплекса. Именно на этих направлениях акцентированы программы и мероприятия МВТФ «Армии-2020».

«Не мудрено, что форум планируют посетить представители 92 государств, в том числе 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны.

На площадках конгрессно-выставочного комплекса «Патриот» и аэродрома Кубинка около 1,5 тыс. организаций и предприятий промышленности представят более 28 тыс. экспонатов. В статическом и динамическом показах примет участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники. Обсуждение актуальных проблем безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны пройдет в рамках 180 научно-деловых мероприятий», - напомнил Виктор Мураховский.

В этом году впервые параллельно с форумом будут проходить Международные армейские игры, также открывающиеся 23 августа. В течение двух недель на полигонах пяти государств 156 команд из 32 стран будут демонстрировать свое мастерство и профессиональные навыки в ходе 30 конкурсов. Самым популярным и зрелищным из них является «Танковый биатлон», проходящий на полигоне Алабино вблизи парка «Патриот».

«Широкой публикой и средствами массовой информации МВТФ «Армия-2020» традиционно рассматривается как некий парад новинок российской военной техники. И это отчасти справедливо, некоторые новейшие образцы и в этом году будут впервые доступны для осмотра вблизи в открытой части экспозиции», - рассказал собеседник издания.

Например, ручной пулемет РПЛ-20 под патрон 5,45х39 мм, тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитно-ракетная система «Антей-4000» (экспортный вариант ЗРС С-300В4 российской войсковой ПВО), экспортный вариант ЗРК «Тор-2Э», экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э, беспилотный летательный аппарат «Гром», способный выполнять функции ведомого в паре с пилотируемым истребителем, и многое другое.

Вместе с тем внимательному наблюдателю бросается в глаза существенная разница в «параде новинок» форума и том вооружении, которое сегодня является технической основой видов Вооруженных Сил и родов войск. На площадках парка «Патриот» красуются танки «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», бронетранспортеры «Бумеранг», впервые показанные на параде Победы еще в 2015 году, отметил Виктор Мураховский.

«А на международных армейских играх мы видим Т-72Б3, БМП-2, БТР-82 - боевые платформы советской разработки, которые исправно «тащат службу» в нашей армии до сих пор. Заказ на поставку партии в 132 единицы бронетехники семейства «Армата» для масштабов наших Вооруженных сил - капля в море», - подчеркнул главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

По мнению специалиста, оперативно-тактическая авиация также летает на советском наследии - самолетах платформы Т-10 и Су-24. Поставка 76 единиц истребителей пятого поколения Су-57 растягивается до 2027 года.

«С беспилотной авиацией ситуация еще тревожней, у нас до сих пор нет беспилотников выше тактического уровня. На фоне успехов в сфере военных дронов Турции и ряда других отнюдь не передовых военных держав, наше отставание особенно заметно», - констатировал Виктор Мураховский.

Эти и другие проблемы будут обсуждаться в научно-деловой части МВТФ «Армия-2020».

«Надеюсь, что откровенный разговор и дельные предложения по «расшивке» узких мест помогут ускорить оснащение нашей армии образцами вооружения и военной техники новых поколений, отвечающих самым строгим требованиям Министерства обороны РФ и задачам обеспечения военной безопасности России», - полагает Мураховский.

«Пожалуй, одной из самых интересных новинок в области беспилотной техники, чья премьера запланирована на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», является скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром». Работы по его созданию ведет российская высокотехнологичная компания «Кронштадт», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Как отметил собеседник издания, основная роль БЛА «Гром» видится в работе в качестве «беспилотного-ведомого». Подобные БЛА находятся в передовом атакующем эшелоне, тесно взаимодействуя с пилотируемой авиацией и принимая на себя наиболее высокорисковые задачи.

Такие БЛА, помимо задач разведки, также могут использоваться для задач вскрытия войсковой и объектовой ПВО противника и осуществить поражение соответствующих комплексов.

Они также могут применяться для ударов по другим имеющим высокий приоритет целям, расположенным в тактической и оперативно-тактической глубине обороны противника, включая наземные подвижные и стационарные объекты, а также надводные и береговые объекты.

«БЛА представляет собой аппарат самолетного типа, выполненный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Согласно официальным данным, БЛА имеет длину 13,8 м и размах крыла 10 м. Максимальная взлетная масса беспилотника достигает 7000 кг. Аппарат может нести до 2000 кг целевой нагрузки. В качестве силовой установки, очевидно, используется турбореактивный двигатель (один или два), что должно обеспечить беспилотнику диапазон скоростей полета в 700-1000 км/ч. Для выполнения указанных функций БЛА «Гром» может оснащаться широкой номенклатурой средств ракетно-бомбового вооружения, главным образом, высокоточного. Как имеющегося, так и создаваемого перспективного», - рассказал Денис Федутинов.

Зарубежными аналогами «Грома» являются американский БЛА XQ-58 Valkyrie, работы по которому ведутся американской компанией Kratos, а также БЛА Loyal Wingman, создаваемый австралийским подразделением компании Boeing.

«Предложенный компанией «Кронштадт» вариант «беспилотного ведомого» несколько превосходит по массогабаритным параметрам концептуально близкие к нему иностранные аналоги. Впрочем, в перспективе могут быть реализованы и варианты в иной размерности», - полагает эксперт.

По мнению Дениса Федутинова,

еще одной беспилотной новинкой «Армии-2020» обещает стать БЛА «Пиранья».

Проект также реализуется компанией «Кронштадт». Предполагается, что данный БЛА будет реализовывать концепцию действий в больших группах БЛА. Подобную концепцию, при которой используются множественные БЛА, чьи роли распределены в зависимости от ситуации, а вместе они действуют для решения единой задачи, еще называют «роевым» взаимодействием.

Роевая организация взаимодействия БЛА, считает Денис Федутинов, способна стать самым дешевым способом успешного выполнения многих видов военных задач. Среди них, в частности, подавление средств ПВО противника, уничтожении различных ударных средств и так далее.

Осознавая потенциальные преимущества роевого применения БЛА, ряд технологически развитых стран мира предпринимают серьезные усилия по развитию этих технологий. Так, в США в этой области реализуется сразу несколько программ, среди которых, к примеру, Gremlins и LOCUST.

По мнению Дениса Федутинова, и в случае с «беспилотным ведомым», и в случае с «роевыми» БЛА российские разработчики вовремя распознали перспективное направление и включились в работы.

Если разработки по этим направлениям будут поддержаны российским Министерством обороны, имеется шанс, что наша страна достигнет паритета в этих технологиях с основными мировыми разработчиками в беспилотной области, что, в свою очередь, станет базисом для дальнейшего развития и занятия лидирующих позиций.

«Международные военно-технические форумы «Армия» имеют большое значение как пропаганда Вооруженных сил России, достижений отечественного военного строительства и оборонно-промышленного комплекса», - считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.

По мнению специалиста, здесь прослеживается большой и положительный контраст по сравнению с советскими временами, когда такой пропаганды, по сути, не велось. Это привело к принижению в массовом сознании значения и роли Вооруженных сил, широко распространенному к закату СССР мнению о нашей отсталости от Запада в военном строительстве и в военной технике.

«Теперь все по-другому, и отечественные военные достижения широко используются для патриотической пропаганды. Форумы «Армия» в результате заняли важное место в этой системе, причем на современном ее уровне», - полагает Михаил Барабанов.

«МВТФ «Армия» имеют большое значение в качестве выставки отечественной оборонной продукции, в том числе для продвижения этой продукции на мировом рынке в форме экспортных предложений. Таким образом, подобные форумы играют важную роль в системе военно-технического сотрудничества, став своего рода русскими аналогами выставок в Ле-Бурже и в Фарнборо. Авиасалоны МАКС все-таки не смогли достичь такого уровня», - считает Михаил Барабанов.

Параллельно с форумом будут проходить Международные армейские игры. В течение двух недель на полигонах пяти государств 156 команд из 32 стран будут демонстрировать свое мастерство и профессиональные навыки.

В программу Игр включено 30 конкурсов. Помимо этого, представлены три новых соревнования, которые будут проводиться со следующего года. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы «Надежный ориентир».

Михаил Ходаренок