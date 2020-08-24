Россия завершила поставку батареи "Панцирь-С1" в Сербию

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.

КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Россия завершила контракт на поставку Сербии батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"В начале 2020 года в Республику Сербию осуществлена поставка одной батареи ЗРПК "Панцирь-С1". Поставки современных образцов средств ПВО позволят Сербии сохранить безопасность своей территории от внешних угроз со стороны любого противника", - сказал он.

Ранее источник в сфере ВТС сообщил РИА Новости, что Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1". В одну батарею входят шесть таких комплексов.