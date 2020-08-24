Путин рассчитывает, что на "Армии-2020" будут продвигаться новые контакты

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на полях очередного форума "Армия" будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты и перспективные партнерские инициативы.

Президент в воскресенье обратился с приветствием к участникам и гостям форума "Армия-2020" и армейских международных игр, которые в этом году стартуют одновременно.

"Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших вооруженных сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. В этой связи рассчитываю, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы", - заявил Путин, обращаясь к участникам.