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РИА Новости

Путин рассчитывает, что на "Армии-2020" будут продвигаться новые контакты

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Форум "Армия-2020"
Форум "Армия-2020".
Источник изображения: © Фото : Форум "Армия-2020"

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на полях очередного форума "Армия" будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты и перспективные партнерские инициативы.

Президент в воскресенье обратился с приветствием к участникам и гостям форума "Армия-2020" и армейских международных игр, которые в этом году стартуют одновременно.

"Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших вооруженных сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. В этой связи рассчитываю, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы", - заявил Путин, обращаясь к участникам.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
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