Войти
Интерфакс-АВН

Мишустину на форуме "Армия-2020" показали "самое страшное оружие против танков"

1187
2
-1
Тяжелая БМП Т-15 с боевым модулем "Кинжал"
Тяжелая БМП Т-15 с боевым модулем "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел экспозицию бронетанковой техники на форуме "Армия-2020".

Мишустину показали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, самоходный миномет "Дрок" на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" К-4386, боевую машину пехоты (БМП) "Армата" Т-15 с боевым модулем "Кинжал", а также боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Последнюю министр обороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал как "самое страшное оружие против танков". "Мощнейшая машина, мы ее приняли на вооружение в позапрошлом году. Мы провели испытания - конечно, против танков, по-моему, сильнее и страшнее оружия нет", - сказал Шойгу Мишустину.

Свои пояснения и комментарии о представленной технике премьер-министру также дали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Бук-M3
Т-80
Т-90 "Владимир"
Тайфун-ВДВ
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
Герасимов Валерий
Мантуров Денис
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Тайфун
Похожие новости
25.08.2020
Начальник ГУНИД Минобороны России подвел итоги первого дня работы МВТФ "Армия-2020"
24.08.2020
Международный военно-технический форум "Армия"
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
30.07.2020
Более 28 тыс. образцов вооружений и техники могут быть представлены на форуме "Армия-2020"
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
2 комментария
№1
24.08.2020 01:31
Цитата, q
Мощнейшая машина, мы ее приняли на вооружение в позапрошлом году. Мы провели испытания - конечно, против танков, по-моему, сильнее и страшнее оружия нет", - сказал Шойгу Мишустину.
БМПТ заявлялась как средство борьбы с танкоопасной живой силой, что в общем следует из ее названия. По-моему Шойгу совсем не разбирается в БТТ...
+2
Сообщить
№2
24.08.2020 01:50
Гермес в плане борьбы с танками на порядок эффективнее, но Шойгу видимо об этом не рассказали (:
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19