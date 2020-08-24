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Форум "Армия-2020"

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Оригинал взят у коллеги saidpvo в Форум "Армия-2020"

Сегодня 23 августа в подмосковном парке Патриот начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2020". В этом году он совмещен с Международными армейскими играми "АРМИ-2020".

1.

Что можно будет там увидеть?

Техника от Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

2. ЗРС Антей-4000

3. ЗРК Викинг

4. ЗРК Тор-Э2

5. Беспилотник из Адъютанта

6.

7. СОУ, а не ПУ ЗРК Бук-М3 на площадке МО РФ

8. Если дойдете до Демоцентра Концерна ВКО, то увидите это

9. Новая ПУ 51П6Е2 из состава нового ЗРК нестратегической ПРО. Это реально новинка!

НПО Высокоточные комплексы

10. РК "Гермес" с дальностью стрельбы 100 км

11. ПТРК "Корнет-Д" на шасси Тайфун-К 4х4

12. Бережок в обвесе

13. Курганец в камо

14. БМП-3М

15. Площадка Ремдизеля

16. Модернизация МТЛБ

17. ТАйфун-ВДВ

18. Новое колесное шасси под монтаж спецоборудования от Мытищинского машзавода в Демоцентре Калашникова

20. БЛА от Кронштадта

21. На площадке ВПК есть Бумеранг и много других спецавто

22.

23. Уралвагонзавод в этом году в многих точках

24. Терминатор

25. Аллея 100 лет Танкопрому

26.

27.

28. Площадка МО с перспективной техникой

29. У Деривации теперь два ствола)) - шутка)

30 КТРВ снаружи

31.

32. БРК Рубеж-МЭ с ПКР Х-35

33. Вертолеты России

34. Шале Рособоронэкспорта

35. Продолжение следует!

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2М
БМП-3
БМП-3М
Бук-M3
Бумеранг
Гермес
Корнет
Тайфун-ВДВ
Тайфун-К
Тигр-М
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Бук ЗРК
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