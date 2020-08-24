Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Первая с 1980-х годов торпедная стрельба ВМС Финляндии

Согласно опубликованному 19 августа пресс-релизу, модернизированный ракетный катер (РКА) Tornio типа Hamina ВМС Финляндии финский произвел в Архипелаговом море первую стрельбу 400-мм торпедой Tp 45, арендованной у закупочного агентства МО Швеции FMV (Försvarets Materialverk). Испытания обеспечивали агентство транспорта и коммуникаций Traficom, а также пограничная охрана Финляндии, которые приостановили движение судов и обеспечили закрытие района учений на время стрельбы, целью которой было выяснение возможностей торпедной системы Tp 45 и РКА Tornio после модернизации.

© Suomen merivoimat

© Suomen merivoimat

© Suomen merivoimat

https://youtu.be/YaxbI97iE9k

До модернизации в качестве основного противолодочного вооружения РКА типа Hamina несли только обычные глубинные бомбы.

Решение о закупке противолодочных торпед и вооружении ими финских кораблей было принято в ходе подготовки к реализации программы Laivue 2020 (см. ниже). В январе 2018 года командование материально-технического обеспечения ВС Финляндии заключило два соглашения с агентством FMA МО Швеции на общую сумму 223 млн. евро.

Первое из них предусматривает совместную разработку и приобретение обеими странами перспективных 400-мм противолодочных торпед типа Tp47 (Torpedsystem 47), разрабатываемых компанией Saab Dynamics. Они должны поступить на вооружение ВМС Швеции в 2022 году, а ВМС Финляндии в 2023-2025 годах. В соответствии со вторым соглашением, начиная с 2019 года и до начала поставок торпед Тp47, финская сторона временно получает в аренду 400-мм торпеды типа Тp45, передаваемые из наличия запасов ВМС Швеции.

Проектное изображение перспективной шведской 400-мм противолодочной торпеды Torpedsystem 47 (Saab Dynamics NLT) © FMV

Коллеги bmpd рассказывали о планах закупок торпед Финляндией в 2017-м https://bmpd.livejournal.com/2379424.html и 2018 годах https://bmpd.livejournal.com/3041542.html . Они отмечали, что финский флот лишился торпедного оружия по условиям военных ограничений подписанного Финляндией Парижского мирного договора от 10 февраля 1947 года.

В принципе, статья 17 Договора не запрещала Финляндии полностью иметь торпедное оружие, но была сформулирована достаточно витиевато:

"Финляндия не должна иметь, производить или экспериментировать: любые виды атомного вооружения; какие-либо самодвижущиеся или управляемые снаряды или аппараты, связанные с их выбрасыванием (за исключением торпед и торпедных аппаратов, составляющих нормальное вооружение военно-морских кораблей, разрешенных настоящим Договором); морские мины или торпеды неконтактного типа, действующие от чувствительных механизмов; торпеды, которые могут быть укомплектованы людьми; подводные лодки или другие подводные суда, торпедные катеры и специализированные типы штурмовых судов".

Поскольку в ВМС Финляндии на тот момент торпедное оружие имелось на вооружении подводных лодок и торпедных катеров, то после списания по условиям Договора всех пяти подводных лодок и переоборудования всех торпедных катеров в сторожевые, финский флот с 1948 года более не имел носителей торпед и официально не эксплуатировал торпеды до 1964 года, когда Советский Союз продал Финляндии два сторожевых корабля проекта 50, оснащенных трехтрубными 533-мм торпедными аппаратами с торпедным боезапасом. Торпеды использовались на этих кораблях финского флота до 1979 года. После снятия торпедного оружия с этих кораблей финский флот тайно проводил испытания по возможности применения этих советских 533-мм торпед с катеров, однако к 1987 году все торпеды советского производства были списаны.

По финским источникам, финский флот также длительное время после войны в условиях секретности хранил несколько десятков 533-мм торпед германского (G7e) и британского (Mk 8) производства, в том числе для вооружения двух быстроходных сторожевых катеров британской постройки 1950-х годов типа Nuoli, однако в итоге эти старые торпеды были списаны к началу 1980-х годов.

Фактически военные ограничения Парижского договора 1947 года постепенно деградировали как "явочным" порядкам, так и в результате советско-финских договоренностей (согласно которым СССР с середины 1960-х годов поставлял Финляндии различные системы управляемого ракетного оружия; морские мины с неконтактными взрывателями Финляндия также имела на вооружении с 1960-х годов).

После заключения договора об окончательном урегулировании в отношении Германии Финляндия 21 сентября 1990 года в одностороннем порядке заявила, что военные ограничения Парижского договора (кроме ядерного оружия) более не являются актуальными и потеряли силу.

В соответствии с программой Laivue 2020 (Флотилия 2020) Финляндия реализует планы обширной модернизации корабельного состава ВМС страны, планируя затратить на эти цели 1,2 млрд. евро. В частности, в октябре 2017 года принято решение о проведении среднего ремонта и модернизации четырех РКА типа Hamina постройки 1998-2006 годов. Целью проекта является продление срока службы кораблей до 2035 года. Они должны составлять основу сил флота страны после вывода из эксплуатации РКА типа Rauma в 2022-2025 годах.

В качестве генерального подрядчика МО выбрало национальную компанию Patria, заключив с ней в январе 2018 года контракт на 170 млн. евро. Основные работы проводятся на верфи Oy Western Shipyard в г. Сало. Ремонт и модернизация первого РКА Tornio началась весной 2018 года, планировалось вернуть его в боевой состав флота осенью 2019 года. Однако фактически передача катера ВМС страны состоялась только 15 января 2020 года. Тем не менее, полностью завершить передачу ВМС всех кораблей руководство Patria обязуется к 2021 году, как и было предусмотрено первоначальным графиком.

Модернизированный ракетный катер Tornio после передачи ВМС Финляндии у причала в ВМБ Упинниеми

В рамках проекта производится значительный объем корпусных работ, включая увеличение объема топливных цистерн для повышения дальности плавания катеров, обновление радиоэлектронного, гидроакустического, артиллерийского, ракетного вооружением и оснащение торпедным.

Кроме основного договора с генеральным подрядчиком, заключен ряд дополнительных контрактов по линии министерства обороны страны.

Так, компания Patria в январе 2018 года заключила со шведским концерном Saab субподрядный контракт стоимостью 117,7 млн. долларов на поставку, установку, наладку и техническое сопровождение эксплуатации на РКА типа Hamina боевых информационно-управляющих систем 9LV, а также систем управления огнем 9LV с РЛС Ceros 200 и модулями вооружения Trackfire.

В июне 2018-го заключен контракт с норвежской компанией Kongsberg Maritime на поставку гидроакустического комплекса ST2400 VDS с буксируемой антенной.

Комплекс предназначен для высокоточного обнаружения подводных лодок, мин и беспилотных подводных аппаратов в прибрежных водах. Он имеет компактную конструкцию, весит менее 3 тонн и может использоваться при маневрировании на высоких скоростях.

В ходе модернизации произведена замена 57-мм универсальной артиллерийской установки Bofors Mk.3 на 40-мм Bofors-40 Mk.4 производства компании BAE Systems.

Спланирована замена противокорабельных ракет (ПКР) шведского производства RBS-15 Mk2 SSM на ПКР Gabriel V, которая может использоваться как против надводных, так и против наземных целей, фактически являясь крылатой ракетой малой дальности класса "поверхность-поверхность".

Контракт на поставку Gabriel V с израильской корпорацией IAI (Israel Aerospace Industries) стоимостью около 162 млн. евро заключен 5 июня 2018 года. Завершение поставок ракет по основному контракту намечено в 2025 году, но договором предусмотрен опцион на сумму 193 млн. евро. При этом поставки новых ракет могли начаться только в первом квартале 2020 года, поэтому на РКА Tornio они еще не установлены.