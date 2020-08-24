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ТАСС

"Рособоронэкспорт" ведет технические консультации по экспорту танков "Армата"

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Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата».
Источник изображения: © Wikimedia Commons / Boevaya mashina

Глава компании-спецэкспортера Александр Михеев отметил, что заявок на экспортные поставки пока нет

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Заявок на экспортные поставки танков "Армата" пока нет, ведутся технические консультации. Об этом сообщил журналистам в воскресенье генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы ведем технические консультации. Заявки - это когда уже сформирован у партнера бюджет, сформирована, встраивается та или иная платформа в программу обеспечения вооруженных сил", - отметил Михеев.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта", сейчас наблюдается большой спрос на гаубицы, тяжелые огнеметные системы, артиллерию, высокоточные комплексы. "Сегодня это достаточно серьезная ниша, которую мы отрабатываем", - подчеркнул он.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

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