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ТАСС

Три тральщика проекта 12700 получили новейший российский комплекс противоминной обороны

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Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 «Яков Баляев»
Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 «Яков Баляев».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В настоящее время рассматривается возможность установки комплекса на тральщики, проходящие модернизацию, сообщил гендиректор предприятия "Регион" Игорь Крылов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Три тральщика проекта 12700 ("Александрит") получили новейшие российские комплексы противоминной обороны (ПМО) "Александрит-ИСПУМ". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье на форуме "Армия-2020" гендиректор АО "Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Игорь Крылов.

"В настоящее время у "ГНПП "Регион" заключены контракты на поставку "Александрит-ИСПУМ" для шести кораблей противоминной обороны (ПМО) проекта 12700. Комплекс уже установлен на головном корабле "Александр Обухов", а также на тральщиках "Иван Антонов" и "Владимир Курбатов", - сказал Крылов.

По его словам, в настоящее время рассматривается возможность установки комплекса на тральщики, проходящие модернизацию. "Стоит также отметить, что комплексом могут быть оснащены корабли иностранного производства, но этот процесс сопряжен с определенными трудностями", - отметил Крылов.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Иван Антонов
Компании
Корпорация ТРВ
ОСК
Регион ГНПП
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
АРМИ-20XX
пр. 12700
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