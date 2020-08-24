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ТАСС

Шойгу заявил, что Минобороны рассматривает ЦАР как надежного партнера

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Военнослужащие центральноафриканской армии
Военнослужащие центральноафриканской армии.
Источник изображения: © Фото : Présidence Centrafrique

Глава Минобороны России отметил, что интенсивность взаимодействия между военными ведомствами двух стран растет с каждым годом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ рассматривает Центральноафриканскую Республику как надежного и перспективного партнера России на Африканском континенте и настроено на продолжение активного сотрудничества. Об этом заявил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны республики Мари Ноэль Койарой, которая прошла на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020".

"Рассматриваем Центральноафриканскую Республику как надежного и перспективного партнера России на Африканском континенте", - сказал Шойгу.

Он отметил, что интенсивность взаимодействия между военными ведомствами двух стран растет с каждым годом. "Настроены на продолжение активного сотрудничества с вашей страной в вопросах укрепления безопасности и стабильности в Африке", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Российский министр отметил, что близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет двум государствам объединять усилия в интересах становления и укрепления справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.

"Спасибо, что в непростой эпидемиологической обстановке нашли возможность посетить Международный военно-технический форум "Армия", - добавил Шойгу.

Поддержка и помощь

Кояра в свою очередь поблагодарила Россию за помощь, оказанную в критическое для ее страны время.

"Хочу передать мои пожелания Российской Федерации от лица президента [Фостен-Арканжа] Туадеры и его семьи. Хочу начать с того, что скажу спасибо Российской Федерации, российскому народу и вам лично за помощь, которую Центрально-Африканская Республика продолжают получать", - сказала министр обороны.

Она отметила помощь России в том, что касается техники, обучения, технических консультаций. "Наше сотрудничество растет и развивается. Мы видим, что Российская Федерация всячески нам помогает", - добавила Кояра.

"Мы знаем, что сегодня, к сожалению, боевые группы, которые действуют на территории страны, получают откуда-то снабжение. Мы пока не знаем откуда. Но мы надеемся, что благодаря обрученному персоналу с нашей стороны мы сможем достичь положительных результатов", - подчеркнула министр.

Она также отметила, что "сегодня все больше и больше городов удается освободить благодаря правительственным войскам".

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Шойгу Сергей
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АРМИ-20XX
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