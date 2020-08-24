Денис Мантуров: в этом году планируется заключение серийных контрактов по С-500

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Как российская оборонка и мировой рынок вооружений справляются с влиянием коронавируса, о планах поставок С-400 Индии и Турции, экспортных перспективах "Арматы" и сроках изготовления системы С-500 "Прометей" рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, какова ситуация на мировом рынке вооружений в связи с пандемией коронавируса? Какой ущерб нанесён военно-техническому сотрудничеству России?

- Мировая пандемия коронавируса, безусловно, повлияла и на международные рынки вооружений. Однако военно-техническое сотрудничество остается одним из важнейших направлений внешней политики многих государств, поэтому и переговорные процессы продолжаются с учетом действующих ограничений в тех или иных странах.

Наша страна всегда выступала надежным партнером во всех сферах международных отношений. Мы и дальше планируем выполнять взятые на себя обязательства, в том числе и в области экспорта вооружений.

В целом, хочу отметить, что надежность и высокая эффективность российского вооружения и военной техники способствовали сохранению устойчивого спроса, а в ряде случаев она просто не имеет аналогов - именно по этой причине интерес к нашему оружию сохраняется.

- Россия готова в сжатые сроки произвести и поставить Турции дополнительную партию С-400, если соответствующий контракт будет подписан в скором времени?

- Промышленность готова в установленные контрактом сроки произвести изготовление и поставку Турции дополнительной партии ЗРС С-400. Вопросы, связанные с конкретными сроками поставки, будут решаться в процессе переговоров.

- Сможет ли российская промышленность ускорить реализацию контракта с Индией на С-400, если поступит такая просьба? Сообщалось, что первый полковой комплект С-400 Индия получит в 2021 году - это может произойти раньше?

- В соответствии с контрактом с индийской стороной уже установлены сроки поставки ЗРС С-400 "Триумф". В эти сроки и будет осуществлена поставка систем. Все интересующие сторон вопросы, связанные с реализацией данного контракта, были уже обсуждены.

- Когда Индонезия получит боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТ-3Ф по контракту 2019 года?

- Поставка боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф будет осуществлена в соответствии с контрактными обязательствами. Техника будет изготовлена в срок.

- Переговорные процессы по ВТС не были заморожены из-за коронавируса? Стоит ли ожидать заключения новых крупных сделок в этом году?

- Конечно, с учетом распространения коронавируса в свое время были приняты отдельные ограничительные меры. И в связи с этим были случаи замедления переговорного процесса из-за карантинных мероприятий.

Но существенного влияния на переговорный процесс в целом они не оказали и сейчас переговоры по проектам военно-технического сотрудничества с иностранными партнерами возвращаются в нормальный режим.

- Как вы оцениваете экспортные перспективы "Арматы"?

- Если судить по предварительным заявкам потенциальных инозаказчиков, то можно констатировать большой интерес к танку. С нашей точки зрения, машина имеет хорошие перспективы на мировом рынке.

- Как мировая пандемия коронавируса сказалась на российском оборонно-промышленном комплексе? Будет ли в полном объёме выполнен гособоронзаказ-2020?

- Для выполнения поручения правительства мы организовали мониторинг исполнения заданий ГОЗ организациями промышленности. Сейчас уже могу сказать, что руководителям предприятий удалось организовать выполнение требований Роспотребнадзора и местных органов власти. Мы в свою очередь помогли им с поставками для работников средств индивидуальной защиты, а также обеспечили взаимодействие с местными органами власти и органами здравоохранения.

Для выполнения ГОЗа предприятия привлекли необходимое количество специалистов, обеспечивших бесперебойное изготовление продукции, и введенные из-за пандемии ограничения принципиально не повлияли на исполнение предприятиями ОПК своих обязательств по действующим государственным контрактам.

Что касается заключения новых контрактов, то ситуация аналогична. Государственные заказчики, а это прежде всего федеральные органы исполнительной власти, не прекращали своей деятельности в условиях ограничений и осуществляли размещение ГОЗ в соответствии с утвержденным графиком.

Также хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить госзаказчика - Минобороны России. Коллеги пошли навстречу промышленности и расширили практику 80%-ого авансирования контрактов по государственному оборонному заказу.

Отдельно хочу отметить возможность применения опережающей схемы финансирования в авиационной и судостроительной промышленности в рамках ГОЗ.

- Какие меры приняты, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии в оборонке в ближайшие годы?

- Российским организациям ОПК и экспортерам промышленной продукции военного назначения продолжает оказываться поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и во Внешэкономбанке (на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции), стратегические предприятия ОПК также субсидируются для недопущения банкротства.

Предприятия ОПК в 2020 году также могут получить от государства гарантийную поддержку на условиях, установленных постановлением правительства в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономики нашей страны.

Уже сейчас результаты принятых нами мер и анализ состояния работы организаций ОПК позволяют говорить о хороших перспективах выполнения заданий ГОЗ текущего года.

- Сообщалось о планах ускоренного размещения гособоронзаказа для поддержки предприятий ОПК - какие новые контракты на военную технику могут быть подписаны в этом году?

- Все заключенные контракты выполняются в соответствии с госпрограммой вооружения (ГПВ) и гособоронзаказом по графикам, согласованным с заказчиком. Ускоренное заключение контрактов зависит от решения заказчика. Для предприятий это, конечно, создаст дополнительный резерв для подготовки производства, особенно, когда речь идёт о новых образцах.

- В условиях сокращения военного бюджета финансирование в основном направляется на модернизацию устаревающего вооружения, а не на долгосрочные НИРы - но всё же, создание каких прорывных технологий и продуктов сейчас в приоритете?

- Говорить о том, что в настоящее время финансирование в основном направляется на модернизацию устаревшего вооружения, неправильно. Например, Концерн ВКО "Алмаз-Антей" активно и успешно работает над созданием целого ряда новых перспективных образцов вооружения воздушно-космической обороны. В рамках этих проектов концерном создается современная и перспективная электронная компонентная база, идёт работа над приёмо-передающими модулями для активных фазированных решеток и АФАР в целом, технологиями радиофотоники. Нельзя забывать об использовании 3D-технологий при проектировании и производстве военной техники и, конечно, глобальной цифровизации этих процессов.

- Каковы итоги испытаний С-500? В прошлом году вы говорили, что С-500 готова к серийному производству - когда оно может начаться?

- В настоящее время идут предварительные испытания С-500. Могу сказать, что результаты положительные. Заключение контрактов на серийное изготовление средств системы С-500 планируется в этом году.