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ТАСС

Погрузившийся на дно Марианской впадины аппарат "Витязь" представили на "Армии-2020"

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Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

В Фонде перспективных исследований сообщили о планах доработать аппарат до уровня подводного космического корабля

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Достигший дна Марианской впадины в мае этого года глубоководный аппарат "Витязь" представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Как рассказал в воскресенье журналистам заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко, погрузившийся в самую глубокую точку мирового океана аппарат предполагается доработать до уровня подводного космического корабля.

"Продолжаем работу по "Витязю". Продлеваем этот проект еще на два года. Будем его превращать в подводный космический корабль, еще более насыщенный интеллектуальными приборами", - сказал он.

Предполагается сделать глубоководный беспилотник еще более продвинутым в техническом плане, улучшить систему технического зрения.

Разработчики пока не определились с будущими миссиями "Витязя". "Одно точно - это будет не Марианская впадина. Будем искать что-то, что будет интересно для общества и науки", - отметил Литвиненко.

Запланированные доработки "Витязя" позволят в разы улучшить его навигационные возможности, сообщил ведущий конструктор ЦКБ "Рубин" Павел Клочков. "Комплекс будет модернизироваться. К нему примкнут небольшие гидроаккустические донные станции. <...> Благодаря этому аппарат сможет выполнять более сложные миссии, так как увеличится точность позиционирования", - сказал он.

Предполагается, что малые донные станции будут расставляться в районе погружения заранее. Благодаря данным от них аппарат "Витязь" сможет более точно дойти до заданной цели, более аккуратно пройти по сложному маршруту.

Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана - Марианской впадины. Это произошло 8 мая в 22:34 по московскому времени. Данный автономный аппарат функционирует с помощью бортовой системы управления, реализующей алгоритмы управления без участия человека. Сам аппарат способен самостоятельно обходить препятствия по курсу следования, включая выход из ограниченного пространства с использованием в системе управления элементов искусственного интеллекта.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

В новость были внесены изменения (11:40 мск) - добавлена новая информация.

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