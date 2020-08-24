Шойгу заявил, что Россия и Абхазия скорректируют план военного сотрудничества

Самолет с российским военнослужащими и техникой разгружаются в аэропорту Сухуми, Абхазия.

Министр обороны также отметил, что Россия оказывает Абхазии всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности и развитии государственности

КУБИНКА /Московская область/ 23 августа. /ТАСС/. Россия и Абхазия внесут изменения в план сотрудничества между военными ведомствами двух стран, поскольку из-за коронавируса часть мероприятий не была проведена. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье на переговорах с абхазским коллегой Владимиром Ануа.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой часть мероприятий плана сотрудничества между нашими министерствами на 2020 год не проведена. Поэтому нам необходимо скорректировать план взаимодействия и уточнить сроки его реализации", - сказал Шойгу.

По его словам, российская сторона намерена и дальше развивать нормативную правовую базу в области обороны, наращивать военное и военно-техническое сотрудничество, переводить двусторонние договоренности в практическую плоскость.

Министр выразил уверенность, что двустороннее военное партнерство будет способствовать миру и процветанию Абхазии.

"Рады участию абхазских друзей в Армейских международных играх. Эти состязания - одна из форм боевой учебы, доказавшая свою эффективность", - сказал Шойгу, пожелав командам республики успешных выступлений.

Команды Вооруженных сил Абхазии впервые участвуют в Армейских международных играх и заявлены в четырех конкурсах: "Танковый биатлон", "Мастер-оружейник", "Полевая кухня" и "Аварийный район", а также в фестивале национальных культур "Дружба народов".

Сотрудничество с Абхазией

Шойгу заявил ,что Россия оказывает Абхазии всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности и развитии государственности.

"Абхазия - наш союзник и стратегический партнер в Закавказье. Ценим последовательную линию военно-политического руководства вашей страны на расширение взаимодействия с Россией в военной сфере. Мы продолжаем оказывать Абхазии всестороннее содействие в развитии государственности и обеспечении военной безопасности", - сказал Шойгу.

По его словам, оба государства совместно формируют общее пространство обороны, одним из важных элементов которого является объединенная российская военная база на территории Абхазии.

"Уделяем повышенное внимание поддержанию ее боеготовности и решению вопросов повседневной деятельности. Продолжаем работу по реализации договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве", - сказал министр обороны РФ.

Партнеры, соседи и друзья

Он отметил, что рад приветствовать коллегу на форуме "Армия-2020". "Это крупнейшая выставка вооружения и военной техники. Техники и вооружения, которые по большей части проверены в бою, усовершенствованы. Естественно, есть очень много нового - того, что еще предстоит испытать и поставить на вооружение", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что Россию и Абхазию связывают соседские, дружеские и партнерские отношения.

"Наши отношения понятны и общеизвестны. Мы и партнеры, и соседи, и друзья. Исходя из этого, строим всю работу. Надеюсь, что и сегодняшняя выставка и армейские игры, на которых показывают свое мастерство лучшие военнослужащие, принесут существенную пользу в обеспечении безопасности в регионе", - сказал министр.

Важным направлением взаимодействия он назвал подготовку военных кадров для Вооруженных сил Абхазии. Он также отметил, что этот год был непростым из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. "Вынуждены были досрочно завершить учебный год", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что Минобороны России по обращению абхазской стороны оказало помощь республике в борьбе с Covid-19. 17 апреля 2020 для проведения дезинфекционной обработки учреждений здравоохранения, улиц и дорог в Абхазию были направлены 35 военнослужащих и 13 единиц вооружения и военной техники. Российское подразделение произвело дезинфекцию социально значимых объектов в населенных пунктах Гудаута, Агудзера, Очамчира, Ткуарчал, Гал, Гагра.