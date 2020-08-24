Испытания крылатой ракеты BrahMos нового поколения планируют завершить в 2023 году

По оценке представителя российско-индийского предприятия, у новой ракеты будет намного больше платформ, с которых она будет применяться, чем у уже существующей

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Испытания крылатой ракеты BrahMos нового поколения (BrahMos-NG) планируется завершить в 2023 году. Об этом в воскресенье перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2020" сообщил ТАСС представитель российско-индийского предприятия BrahMos Правин Патхак.

"Мы работаем над BrahMos-NG. Это займет еще примерно три года вместе с летными испытаниями", - сказал он.

По его словам, "предварительные результаты очень хорошие, мы пользуемся большой поддержкой реутовского НПО Машиностроения и предприятий индийской промышленности". По его оценке, у новой ракеты будет намного больше платформ, с которых она будет применяться, чем у уже существующей.

Патхак сообщил, что работы над гиперзвуковой ракетой BrahMos будут идти в два этапа с выходом в итоге на скорость в 7 Махов.

"В течение всего полета у ракеты будет работать двигатель. На первом этапе мы рассчитываем на скорость 5-6 Махов, мы достигнем этого намного раньше. На втором этапе - немного попозже, - мы рассчитываем выйти на 6-7 Махов", - сказал он.

"Работа над гиперзвуковой ракетой проводится при поддержке России. Индийская сторона также проводит большую работу. Там, как и везде, есть определенные трудности, но мы их решаем", - отметил Патхак.

"Мы рассчитываем, что выйдем на испытания на этапе демонстрационного пуска не позже кого-либо", - сказал он.

Сертификат летной годности

Патхак сообщил, что ракета BrahMos воздушного базирования стала первой получившей в Индии сертификат летной годности для использования с истребителей Су-30МКИ.

"Сделан большой шаг для возможного боевого применения BrahMos воздушного базирования. Это первая ракета, которая получила такой сертификат под самолет Су-30МКИ в Индии. Это была наша главная задача на 2020 год", - сказал он.

По словам Патхака, в ходе испытаний с истребителя Су-30МКИ были доказаны возможности "BrahMos воздушного базирования". Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos воздушного базирования совместной российско-индийской разработки впервые получила сертификат летной годности, что позволяет теперь их боевого применение индийскими ВВС. "Мы также развиваем возможности и характеристики BrahMos, состоящих на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии", - сказал он.

В реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое является соучредителем СП BrahMos, подтвердили ТАСС эту информацию.

В ВВС Индии для использования ракет BrahMos готовятся 40 истребителей Су-30МКИ. Дальность полета крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования - 300 км. В ходе испытаний были выполнены шесть пусков ракет этого типа по наземным и надводным целям.

Поставки в Индию

Патхак также сообщил, что ракеты BrahMos поставлялись в Вооруженные силы Индии вовремя, несмотря на пандемию.

"Поставки осуществляются вовремя, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией, - подчеркнул он. - У нас есть определенные схемы поставки, которые мы поддерживаем. Все поставки осуществляются вовремя. Наш заказчик очень доволен".

"Мы успели выполнить все обязательства перед нашими Вооруженными силами. Это также подтвердило высокий уровень нашего сотрудничества с российской промышленностью в лице реутовского НПО Машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), поскольку многие комплектующие мы получали от него. И они (комплектующие - прим. ТАСС) были доставлены, несмотря ни на что. Это помогло нам своевременно завершить наши поставки", - подчеркнул Патхак.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".