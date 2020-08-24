Шойгу: сотрудничество России и Ирана постепенно восстанавливается после пандемии

По словам главы Минобороны РФ, контакты Москвы и Тегерана "остаются достаточно интенсивными"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Российско-иранское сотрудничество последовательно развивается и постепенно восстанавливается после ограничений, введенных в связи с пандемией. Об этом заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Ирана Амиром Хатами.

"Иран - стратегический партнер России. Отношения между нашими странами отличают высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимание. В настоящее время российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться", - сказал он.

Шойгу отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, контакты Москвы и Тегерана "остаются достаточно интенсивными". "Эпидемиологическая ситуация понемногу нормализуется. Возвращаемся к проведению значимых многосторонних мероприятий", - сказал российский министр.

Он сообщил, что на форуме "Армия-2020", который открывается в воскресенье в Кубинке, иранская делегация сможет ознакомиться с новейшим российским оружием. "В этом году мы решили совместить Международный военно-технический форум "Армия" и Армейские международные игры. На экспозициях форума иранская делегация сможет ознакомиться с новейшими образцами российского вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ пожелал иранским военнослужащим успешного выступления на Армейских международных играх, выразив уверенность, что пребывание делегации республики в России будет насыщенным и интересным.