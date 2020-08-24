Войти
ТАСС

Шойгу: сотрудничество России и Ирана постепенно восстанавливается после пандемии

483
0
0
Бригадный генерал Амир Хатами
Министр обороны и тылового обеспечения Исламской Республики Иран бригадный генерал Амир Хатами.
Источник изображения: mil.ru

По словам главы Минобороны РФ, контакты Москвы и Тегерана "остаются достаточно интенсивными"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Российско-иранское сотрудничество последовательно развивается и постепенно восстанавливается после ограничений, введенных в связи с пандемией. Об этом заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Ирана Амиром Хатами.

"Иран - стратегический партнер России. Отношения между нашими странами отличают высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимание. В настоящее время российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться", - сказал он.

Шойгу отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, контакты Москвы и Тегерана "остаются достаточно интенсивными". "Эпидемиологическая ситуация понемногу нормализуется. Возвращаемся к проведению значимых многосторонних мероприятий", - сказал российский министр.

Он сообщил, что на форуме "Армия-2020", который открывается в воскресенье в Кубинке, иранская делегация сможет ознакомиться с новейшим российским оружием. "В этом году мы решили совместить Международный военно-технический форум "Армия" и Армейские международные игры. На экспозициях форума иранская делегация сможет ознакомиться с новейшими образцами российского вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ пожелал иранским военнослужащим успешного выступления на Армейских международных играх, выразив уверенность, что пребывание делегации республики в России будет насыщенным и интересным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
30.07.2020
Более 28 тыс. образцов вооружений и техники могут быть представлены на форуме "Армия-2020"
27.01.2020
Участвовать в АРМИ- 2020 пригласили 90 государств, в том числе из НАТО
05.08.2019
Путин назвал "замечательной традицией" Армейские международные игры
02.07.2018
Шесть стран впервые примут участие в Армейских международных играх в 2018 году
18.09.2017
Последний бой хозяина Белого дома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19