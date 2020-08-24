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Известия.ru

Армия России приняла на вооружение комплексы ПВО «Штиль-1» и «Тор»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и арктический «Тор-М2ДТ» приняты на вооружение Российской армии, сообщил председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.

«По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности «Штиль-1» принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК «Тор-М2ДТ» — на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ», — приводит его слова журнал «Оборона России».

Фрадков уточнил, что «Штиль-1» — это зенитный ракетный комплекс средней дальности с вертикальным стартом зенитных управляемых ракет для круговой обороны боевых кораблей ВМФ от всех возможных средств воздушного нападения и для нанесения ударов по надводным целям вероятного противника.

«Тор-М2ДТ», в свою очередь, — это ЗРК малой дальности для работы в арктических условиях при температуре до минус 50 градусов.

Ранее в этот же день глаза «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что спецэкспортер планирует в ближайшие пять-шесть лет вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений.

В мае сообщалось, что Россия выведет на зарубежный рынок способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты новейшую радиолокационную станцию (РЛС).

За 2019 год страна поставила странам военной техники на сумму более $15 млрд.



Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Фрадков Михаил
Проекты
1135 Буревестник
Арктика
ГЗЛА
Тор ЗРК
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