«Дрок», или зачем нужны самоходные миномёты

Российская армия вскоре вооружится новыми самоходными миномётами. YouTube-канал LA MAGRA опубликовал промо-ролик нового самоходного миномёта «Дрок», показав его преимущества перед традиционными буксируемыми или пехотными миномётами.

Самоходный миномёт «Дрок» разработан для ВДВ на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ». Основное предназначение машины — поддержка десантно-штурмовых подразделений. По словам разработчиков, миномёт может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Стрельба возможна из боевого отделения машины и с грунта. Масса «Дрока» составляет 14 т, экипаж — 4 человека. Дальность стрельбы миномёта — от 100 м до 6 км, скорострельность — 12 выстрелов в минуту, боекомплект — 40 мин. Основным оружием бронемашины 2С41 «Дрок» является 82-мм казнозарядный миномёт с ручным заряжанием.

Промо-ролик самоходного миномёта «Дрок»

В прошлом году Минобороны РФ и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заключили контракты на серийное производство самоходного миномёта «Дрок».Таким образом, новые машины уже вскоре должны встать на вооружение российской армии.