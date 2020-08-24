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«Дрок», или зачем нужны самоходные миномёты

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Источник изображения: warspot.ru

Российская армия вскоре вооружится новыми самоходными миномётами. YouTube-канал LA MAGRA опубликовал промо-ролик нового самоходного миномёта «Дрок», показав его преимущества перед традиционными буксируемыми или пехотными миномётами.

Самоходный миномёт «Дрок» разработан для ВДВ на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ». Основное предназначение машины — поддержка десантно-штурмовых подразделений. По словам разработчиков, миномёт может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Стрельба возможна из боевого отделения машины и с грунта. Масса «Дрока» составляет 14 т, экипаж — 4 человека. Дальность стрельбы миномёта — от 100 м до 6 км, скорострельность — 12 выстрелов в минуту, боекомплект — 40 мин. Основным оружием бронемашины 2С41 «Дрок» является 82-мм казнозарядный миномёт с ручным заряжанием.

Промо-ролик самоходного миномёта «Дрок»

В прошлом году Минобороны РФ и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заключили контракты на серийное производство самоходного миномёта «Дрок».Таким образом, новые машины уже вскоре должны встать на вооружение российской армии.

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Тайфун
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