В "Алмаз-Антей" рассказали, когда "Калибр" заступит на боевое дежурство

МОСКВА, 23 августа/ Радио Sputnik. Концерн "Алмаз-Антей" "в ближайшей перспективе" передаст министерству обороны РФ модернизированные ракеты "Калибр", об этом в интервью журналу "Оборона России" сообщил председатель совета директоров концерна Михаил Фрадков. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в настоящий момент ведется более 200 работ в сфере продукции военного назначения. "Калибр" относится к тем видам оружия, которые планируется передать госзаказчику в ближайшей перспективе, рассказал Фрадков.

Кроме того, он уточнил, что зенитные ракетные комплексы "Штиль-1" и арктический "Тор-М2ДТ" приняты на вооружение российской армии.

"По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности "Штиль-1" принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК "Тор-М2ДТ" – на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ", – сказал Фрадков.

Первое боевое применение крылатых ракет "Калибр" состоялось 7 октября 2015 года, когда с кораблей Каспийской флотилии были нанесены удары по целям на сирийской территории, находившимся на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.

"Штиль-1" – зенитный ракетный комплекс средней дальности с вертикальным стартом зенитных управляемых ракет для организации круговой обороны боевых кораблей ВМФ. "Тор-М2ДТ" – это ЗРК малой дальности, созданный специально для работы в арктических условиях.

Ранее радио Sputnik сообщало, что комплекс ПВО "Тор-М2" делом доказал свою эффективность.