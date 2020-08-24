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РИА Новости

Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"

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Макет беспилотного летательного аппарата "Гелиос"
Макет беспилотного летательного аппарата "Гелиос".
Источник изображения: © Фото : Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Перспективный беспилотник "Гелиос", впервые представляемый на военно-техническом форуме "Армия-2020", будет выполнять задачи радиолокационного дозора и наведения, заявил РИА Новости генеральный конструктор предприятия-разработчика данного БЛА - компании "Кронштадт" Николай Долженков.

Впервые о проекте беспилотника "Гелиос" с повышенной грузоподъемностью публично заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

По его словам, дальность и время полёта нового БЛА значительно увеличены по сравнению с предшественниками. Как и в конструкции другой современной разработки "Кронштадта" - "Орионе", в "Гелиосе" будут широко применяться композитные материалы.

"Гелиос" – беспилотник радиолокационного дозора и наведения массой пять тонн. В качестве радара на него, скорее всего, будет устанавливаться фрагмент РЛС для самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-100" ("Премьер")", - рассказал Долженков.

Собеседник агентства отметил, что контракт с военным ведомством пока не подписан, но к "Гелиосу" проявляют большой интерес командование ВКС России и Морской авиации.

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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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1 комментарий
№1
24.08.2020 06:12
Цитата
будет выполнять задачи радиолокационного дозора и наведения
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