"Параллакс" управляет боем. В России создана первая "прозрачная броня" для робототехники

На международном форуме "Армия-2020" научно-исследовательский институт "Сигнал" представил ряд роботизированных машин, способных изменить ход боевых действий на тактическом уровне

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) ряда стран разрабатывает решения, направленные на максимальное упрощение действий подразделений Сухопутных войск в бою. Одной из актуальных тенденций развития техники является ее роботизация, которая позволяет автоматизировать выполнение боевой задачи, повысить эффективность и слаженность действий, а также максимально снизить уровень потерь.

Говорить о доминировании робототехники на современном поле боя преждевременно, однако уже существуют образцы, способные оказать значительное влияние на развитие направления в будущем. На данный момент одна из основных тенденций - создание специализированных образцов и конверсия уже имеющихся машин. Россия, будучи в числе наиболее развитых разработчиков и производителей роботов, развивает оба вышеупомянутых направления.

Отечественный ОПК создает как боевую робототехнику, например "Уран-9", так и многоцелевую, в частности роботизированное средство разминирования "Уран-6" и пожарного робота "Уран-14".

Одним из ключевых вопросов, возникающих при создании высокотехнологичных вооружений, является их стоимость и, что более важно, соотношение стоимости и эффективности. Именно высокая стоимость разработки зачастую ограничивает возможности различных армий по массовому развертыванию роботов - на данный момент ни одна армия мира не развертывает боевую робототехнику в больших количествах. В данном контексте проектирование на базе уже существующих машин способно дать импульс боевому применению робототехники.

Холдинг "Высокоточные комплексы" (в составе госкорпорации "Ростех") является одним из крупных российских разработчиков робототехнических систем, при этом непосредственный исполнитель работ в данной сфере - входящий в компанию Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" (АО "ВНИИ "Сигнал"). Институт - российский первопроходец в сфере проектирования роботов на базе уже имеющейся техники. Рассказываем о новинках, представленных предприятием на форуме "Армия-2020".

"Параллакс" на поле боя

Система супервизионного обзора местности и прицеливания "Параллакс" функционирует по принципу "прозрачной брони". Она установлена на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и превращает ее в многофункционального боевого робота, выполненного с минимальными доработками базового образца шасси.

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора - руководитель проектов "Сигнала" Денис Варабин, шасси БМП-3 было выбрано для участия в разноплановых работах по исследованию возможностей роботизации. "Мы обеспечили возможность функционирования машины в дистанционном и автоматическом режимах, но при этом сохранен экипажный способ управления", - отметил он.

По его словам, БМП-3, модернизированная в рамках программы "Параллакс", теперь способна форсировать водные преграды и стрелять на плаву. "Мы роботизировали основные функции образца. Машина может быть оснащена разными боевыми модулями: на опытном образце, в частности, установлена штатная башня БМП-3. Мы ее сделали дистанционно-управляемой и оснастили современными технологиями управления боем", - проинформировал Варабин. Управление боевым модулем с "Параллаксом" осуществляется при помощи очков виртуальной реальности (virtual reality, VR).

Оператор осуществляет управление БМП-3 при помощи очков виртуальной реальности Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Оператор одевает очки и управляет [башней] при помощи поворота головы. Малогабаритный джойстик отвечает за управление огнем. Все удобно и восприимчиво для современного поколения Денис Варабин, заместитель генерального директора – руководитель проектов ВНИИ "Сигнал"

БМП-3, модернизированная по программе "Параллакс", стала первой российской боевой машиной, в которой реализован принцип "прозрачной брони" (оператор при помощи различных датчиков видит цельную и максимально реалистичную картину боя, но при этом остается за броней или в укрытии). "Аналогов данной технике в России нет", - подчеркнул Варабин.

Машина полностью сохранила штатные возможности - так, в нее может загружаться десант, а в случае необходимости оператор может включить дистанционный или автоматический режим управления. Внешне роботизированная БМП-3 практически неотличима от обычных БМП данного типа.

В ней уже реализована функция автоматизированного прохода маршрута. Оператор отмечает на карте точки прохождения, после чего машина начинает движение по ним. По словам Варабина, в настоящее время ведутся работы над автономным режимом управления. "В данном случае оператор ставит конечную точку, после чего машина сама выбирает маршрут и огибает препятствия, исходя из данных датчиков", - уточняет он.

БМП-3 Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Новая роботизированная система управляется на больших дистанциях при помощи носимого или выносного пульта управления. Рабочее место оператора находится на удалении, при этом он может увидеть статус машины и ее состояние. Командир может контролировать несколько машин на поле боя. Также штатно реализован режим, когда он может перехватывать управление вместо стрелка в случае ранения последнего. "Мы стараемся уменьшить количество приборов управления машиной путем их оптимизации и сведения в одно окно", - добавил Варабин.

Таким образом, ВНИИ "Сигнал" пошел по пути роботизации уже имеющегося образца, а не создания абсолютно новой системы. Данный подход, как отмечалось выше, более эффективен в экономическом плане. Более того, он позволяет проводить роботизацию уже имеющейся техники в ходе промежуточного ремонта.

Варабин подчеркнул, что БМП-3, оснащенная "Параллаксом", является опытным образцом - демонстратором технологий, на котором отрабатываются различные технические решения.

На этот образец были установлены разные боевые отделения — около пяти-шести образцов, которые были роботизированы по такому же принципу. Также мы можем интегрировать боевые отделения других разработчиков. По большому счету, это набор технологий, который в зависимости от конкретных требований можно интегрировать, как правило, в условиях заводского ремонта Денис Варабин, заместитель генерального директора – руководитель проектов ВНИИ "Сигнал"

Разработчики рассматривают возможность дальнейшей интеллектуализации машины. "На наш взгляд, нужно образовать систему поддержки принятия решений. Это позволит сократить экипаж боевой машины с трех человек [командир, механик-водитель, оператор-наводчик] до одного [командир]. При помощи выдачи указаний компьютеру и боевому модулю из работы БМП исключаются, соответственно, механик-водитель и оператор-наводчик. Остается только командир, который служит источником принятия решений", - сообщил Варабин, добавив, что в перспективе машины с "Параллаксом" смогут получить функцию программируемой очередности поражаемых целей.

ВНИИ "Сигнал" также ведет работы по улучшению системы виртуальной реальности, при помощи которой осуществляется управление. Это позволит снизить нагрузку на оператора и увеличить время управления машиной.

Одной из особенностей комплекса "Параллакс" является модульность конструкции - комплект роботизации включает в себя несколько систем, которые не ухудшают эргономику машины и обеспечивают дистанционное управление. "Мы берем этот комплект роботизирующего оборудования и устанавливаем на различные подвижные объекты. В его состав входят привода и электромеханика для контроля за органами управления, системы управления электрооборудованием для считывания данных машины и дистанционного управления, система навигации, система энергопитания, дополнительные системы для видеообзора и управления движением, а также система связи", - сообщил Варабин.

"Проход" в минном поле

Еще в ходе выставки "Армии-2015" ВНИИ "Сигнал" представил дистанционно-управляемую машину разминирования, получившую название "Проход". Она разработана на базе боевой машины разминирования БМР-3МА и предназначена для инженерных войск.

БМР-3МА Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Как рассказал ТАСС начальник управления по перспективным разработкам ВНИИ "Сигнал" Михаил Кобякин, комплекс позволяет нейтрализовать все типы мин и одновременно сохранить жизнь экипажа. "Основная задача - в выполнении боевой задачи при сохранении жизни экипажа, так как именно он в первую очередь подвержен взрыву мины. [При применении "Прохода"] оператор, находясь на удалении, сохраняет техническую возможность вести машину, при этом обеспечивается его полная безопасность", - сказал он.

"Проход" выполнен на шасси танка Т-90. В рамках данной работы создан комплект навесного оборудования, который требует минимальных доработок при установке. В качестве основного противоминного устройства выступают тралы различных типов.

Данная машина может использоваться со всеми типами тралов, как старыми, так и новыми. Она нейтрализует все типы мин, в том числе с контактными и неконтактными взрывателями, и даже противобортовые мины. "Проход" также оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способным подавлять взрыватели радиоуправляемых мин Михаил Кобякин, начальник управления по перспективным разработкам ВНИИ "Сигнал"

Новая машина управляется на большой дистанции при помощи помехозащищенного канала связи. "Мы прорабатывали воздействие отдельными комплексами [РЭБ] - связь есть в любом случае", - сообщил Кобякин. В комплексе также предусмотрена возможность прохождения машины разминирования по заранее запрограммированным точкам. "Образец также оснащен дополнительным программным режимом управления: в случае выхода из строя пульта управления и при потере связи машина останавливается, ждет некоторое время, переходит на программный режим управления и идет по заложенному маршруту без участия оператора", - добавил он. "Проход" также полностью сохранил функции управления в ручном режиме.

Так же как и "Параллакс", "Проход" обладает модульной структурой: его оборудование и программное обеспечение могут в перспективе интегрироваться в различные инженерные машины разграждения (ИМР) и бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), что в свою очередь открывает широчайшие возможности для модернизации всего парка техники инженерных войск. "При наличии интереса допускается модернизация существующих инженерных машин", - добавил специалист института.

Как сообщили ТАСС в ВНИИ "Сигнал", машина прошла государственные испытания и получила литеру "О1" (начало серийного производства). Предполагается, что экспортно ориентированный вариант "Прохода" будет создан до конца 2020 года.

Роботы на гражданской службе

ВНИИ "Сигнал" интегрирует свои новейшие робототехнические разработки и в состав гражданской техники. В частности, как сообщил Варабин, совместно с Объединенным инженерным центром "Группы ГАЗ" был разработан дистанционно-управляемый грузовой автомобиль на базе "Урал-Next", а также отработана технология движения грузовиков в колонне. "Колонну возглавляет дистанционно-управляемая машина, за которой автоматически идут другие машины без участия человека", - отметил он.

Автомобиль "Урал-Next" Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Предприятие также разработало роботизированную гусеничную пожарную машину "Пионер" на основе вездехода производства Курганмашзавода. Она способна выполнять пожаротушение в дистанционном режиме, что снижает риски воздействия повышенных температур на экипаж. Примечательно, что она также оснащена модульным роботизирующим оборудованием, которое не ухудшает эргономику машины и сохраняет режим ручного управления. Опытный образец "Пионера" также впервые демонстрируется на "Армии-2020".

Дмитрий Федюшко, Артур Шайхутдинов

ТАСС благодарит пресс-службу холдинга "Высокоточные комплексы" и сотрудников АО "ВНИИ "Сигнал" за помощь в организации интервью