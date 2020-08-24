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Российская газета

Концерн "Калашников" впервые показал ракетную продукцию на "Армии-2020"

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Гендиректор концернa "Калашников" Дмитрий Тaрaсов представляет зенитную ракету 3М333 и новый электрический мотоцикл ИЖ-49.
Гендиректор концернa "Калашников" Дмитрий Тaрaсов представляет зенитную ракету 3М333 и новый электрический мотоцикл ИЖ-49.
Источник изображения: Сергей Птичкин/РГ

На форуме "Армия-2020" впервые показана ракетная продукция концерна "Калашников".

Это высокоточная противотанковая управляемая ракета "Вихрь". Она может поражать не только бронетехнику, но и любые укрепленные наземные объекты, а также живую силу противника на поле боя. Дальность ее полета - восемь километров. Но в концерне сейчас работают над увеличением этого показателя до десяти километров. Ракета может использоваться со штурмовиков и вертолета Ка-52.

Другое ракетное изделие - зенитная ракета 9М333 для комплекса "Стрела-10". Она работает по принципу выстрелил-забыл, то есть сама найдет и уничтожит обозначенную цель. Ракета по словам руководства концерна только что завершила очень важный этап испытаний. Об их характере не сообщается.

Одновременно с ракетами впервые демонстрируется четырехосная колесная платформа СККШ, выпускаемая концерном, на которой можно размещать, в том числе, ЗРК "Стрела-10". Дальность хода этой машины до тысячи километров.


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Стрела-10
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX
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