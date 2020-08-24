Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20

Стало известно, почему новый пулемет, концерна "Калашников" называется РПЛ-20. Его имя означает: ручной пулемет ленточный, созданный в 2020 году. Калибр 5,45 х 39 мм. Разработали его на основе РПК-16 такого же калибра, который был представлен на "Армии-2017" и являлся инициативной разработкой концерна.

За прошедшее время, как сообщалось, он прошел испытания в войсках, в том числе, в реальных боях. Конструкторы получили, по их словам, бесценный опыт. Было принято решение переработать конструкцию и представить руководству Минобороны фактически новый пулемет, заводские испытания которого уже начались. Военные, кстати, очень заинтересовались РПЛ-20.

Одна из его отличительных характеристик как раз ленточная подача патронов. Раньше ленты под калибр 5,45 х 39 не выпускались. Ее емкость может быть разной. Наиболее оптимальной считается та, что имеет 100 патронов. Пулемет будет иметь сменные стволы разной длины. Это позволит менять их в зависимости от решаемых задач, а также в случае перегрева, что в интенсивном бою происходит часто. Он также оснащен устройствами, позволяющими применять различное навесное оборудование - раньше в пулеметах эта опция не использовалась.

Военные уверены, если работы над РПЛ-20 и его испытания, которые должны завершится в течение года, пройдут успешно, войска получат пулемет, которого сейчас действительно не хватает. Особый интерес к нему проявили подразделения спецназначения.

Сергей Птичкин