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ТАСС

ОСК планирует сдать ВМФ подлодки "Князь Олег" и "Казань" до конца года

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Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). С
Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 16.07.2020.
Источник изображения: via "Военный Осведомитель"

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, обе подлодки находятся на испытаниях

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает передать ВМФ атомные подлодки проектов 955 и 885 "Князь Олег" и "Казань" до конца текущего года. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"Обе подлодки находятся на испытаниях и стоят в плане на сдачу до конца года", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что с "Казанью" ситуация чуть понятнее, чем с "Князем Олегом". "К сожалению, на "Князе Олеге" по итогам предыдущей опытно-конструкторской работы появился ряд рекомендаций разработчиков, который требует внедрения", - пояснил глава ОСК.

Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" относится к классу многоцелевых подлодок. Основное вооружение субмарины - крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". В настоящее время в состав ВМФ России входит одна атомная подлодка базового проекта 885 (шифр "Ясень") - "Северодвинск".

"Князь Олег" - первая серийная подлодка стратегического назначения модернизированного проекта 955А ("Борей-А"). Основное вооружение субмарины - 16 баллистических ракет "Булава". В составе ВМФ несут службу четыре подлодки класса "Борей" - три базового и одна модернизированного проекта.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Калибр КР
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