Огневая мощь на кончиках пальцев. Как новый "Планшет-А" поможет артиллерии будущего

Устройство ориентировано в том числе на минометы и буксируемую артиллерию — раньше эти вооружения не имели средств автоматизации управления

Для достижения поставленных задач артиллерии требуются современные комплексы автоматизированного управления огнем (КАУО), способные оперативно и с высокой точностью ставить огневые задачи и обеспечивать их выполнение. В настоящее время серийно производятся КАУО 1В181 и 1В198, полностью соответствующие современным требованиям к средствам автоматизации управления артиллерией.

Вместе с тем в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех"), где разработаны и изготавливаются КАУО, ведутся работы по созданию инновационных систем, которые позволят надежно управлять артиллерийскими подразделениями, не имеющими в своем составе средств автоматизации.

Электронный планшет

Во ВНИИ "Сигнал" (г. Ковров, входит в "Высокоточные комплексы" и является разработчиком и производителем средств управления артиллерией) создали малогабаритный носимый комплекс для автоматизации управления артиллерийскими и минометными подразделениями (КСАУ-МН). Автоматизировать он должен работу должностных лиц дивизиона (батареи) и командиров орудий (минометов). Основное средство управления - компактный планшетный компьютер с сенсорным экраном.

Планшетный компьютер из состава КСАУ-МН "Планшет-А" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Как сообщил ТАСС генеральный директор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов, КСАУ-МН, получивший обозначение "Планшет-А", успешно прошел государственные испытания в 2019 году. "В настоящее время ведется подготовка к постановке "Планшета-А" на производство, уже подписан первый госконтракт на его поставку", - отметил он, подчеркнув, что в ходе разработки были учтены требования военных, имеющих реальный боевой опыт применения артиллерийских систем.

"Планшет-А" был создан в соответствии с требованием времени, предполагающим уменьшение массогабаритных характеристик и стоимости систем управления и применение электронно-вычислительных машин (ЭВМ) на основе отечественного процессора. Применяемые в войсках КАУО предназначены для батарей и дивизионов САУ и реактивных систем залпового огня (РСЗО), в то время как "Планшет-А" ориентирован, помимо САУ и РСЗО, на минометы и буксируемую артиллерию - раньше эти сегменты не имели средств автоматизации управления.

Его программное обеспечение позволяет решать весь комплекс прикладных артиллерийских задач в кратчайшие сроки. Применение значительно сократило время расчета установок для стрельбы командирами орудий (минометов) и повысило точность их расчета.

"Планшет-А" сопрягается с различными средствами разведки, в том числе лазерными дальномерами, всесуточными приборами, автоматизированными метеокомплектами и баллистической станцией и получает информацию в автоматизированном режиме. Координаты разведанных объектов, результаты метеорологической и баллистической подготовки стрельбы передаются на ЭВМ.

Сопряжение передового наблюдательного пункта из состава комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А" с лазерным дальномером Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Информация передается через переносной нагрудный переключатель, подключаемый по кабелю к сопрягаемому устройству и с помощью широкополосной беспроводной связи передающий информацию на ЭВМ должностному лицу. Переключатель служит также рабочим терминалом командира орудия (миномета), позволяющим получать рассчитанные установки для стрельбы. Он удобно фиксируется на руке и оснащен цветным сенсорным экраном.

"Планшет-А" многофункционален: он может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов. Компьютер, отличающийся повышенной прочностью и водостойкостью, способен провести несколько часов в воде при полном погружении. Новая система интегрирована со всеми типами радиостанций - как современными цифровыми, так и ранее созданными аналоговыми, которые состоят на снабжении российской армии.

Комплекс компактен и может работать в беспроводном режиме. Его основные элементы совместимы с индивидуальной экипировкой военнослужащего нового типа. Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе и смешанного типа, состоящее из различных артиллерийских систем.

Размещение компонентов КСАУ-МН "Планшет-А" на индивидуальной экипировке военнослужащего Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Одной из важных характеристик комплекса является возможность использования электронных карт популярных картографических сервисов и аэрофотоснимков, получаемых от беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Подгружение картографических данных позволяет получать доступ к наиболее актуальной информации, что в ряде случаев существенно повышает эффективность выполнения задачи.

Разработчикам удалось значительно продвинуться в вопросе энергопитания "Планшета-А". Составные части комплекса способны работать на внутренних батареях в течение нескольких часов, а транспортировочные кейсы выступают зарядными станциями. В каждой из укладок расположен блок автономного питания, в нем есть разъем для подключения как к обычной промышленной сети переменного тока напряжением 220В, так и к источникам постоянного тока напряжением 12В и 27В. Кейс в данном случае выступает как зарядная станция: при укладке в него устройство начинает подзаряжаться. Все аккумуляторы, применяемые в "Планшете-А", отечественного производства.

Сейчас изучается возможность интеграции решений, реализованных в устройстве, в ранее разработанные КАУО.

Мы идем по этому пути и анализируем все комплексы управления огнем артиллерии, которые ранее нами разрабатывались и поставлялись в войска, и готовим свои предложения по модернизации каждого из них на базе решений "Планшета-А". В перспективе КАУО 1В12, 1В17 и их модификации могут быть доработаны. Прорабатывается возможность установки комплекса на различные колесные и гусеничные шасси. Существует идея охвата "Планшетом-А" артиллерийских подразделений всего эшелона — от 82-мм минометов и выше Владимир Пименов, генеральный директор ВНИИ "Сигнал"

Повышенное внимание уделяется интеграции с БЛА. Устройство уже может получать данные от них, однако возможности в этой области еще совершенствуются. В данной версии командир с планшетом и оператор БЛА находятся рядом. В автоматическом режиме выдается команда беспилотнику, после чего он собирает данные и передает их на устройство. ЭВМ обрабатывает полученную информацию и выдает орудию установки для стрельбы, которые могут корректироваться.

Любой БЛА может быть адаптирован для работы с "Планшетом-А" - каких-либо технических сложностей здесь нет. В том случае, если БЛА оснащен лазерным целеуказателем-дальномером, связка "Планшет-А" - беспилотник сможет применяться для наведения управляемых артиллерийских снарядов. Работы в данном направлении ведутся ВНИИ "Сигнал" в активном сотрудничестве с АО "Конструкторское бюро приборостроения". Беспилотник может быть заменен на наземные роботизированные комплексы или другие средства разведки. Предприятие также рассматривает возможность интеграции рабочих мест одного из должностных лиц артиллерийского подразделения, оснащенного "Планшетом-А" и оператора БЛА в одной машине.

Составные части "Планшета-А" уже прошли боевую апробацию, отметил Пименов. КСАУ-МН также заслужил положительную оценку со стороны Минобороны РФ.

"Планшет" на экспорт

В настоящее время ВНИИ "Сигнал" завершил создание экспортного облика планшета. По требованию потенциальных инозаказчиков комплекс может оснащаться различными видами планшетных ЭВМ и средств связи. Возможна интеграция артиллерийских систем зарубежного производства (в случае наличия исходных данных).

Разработчики также рассматривают возможность сопряжения иностранных технических средств с "Планшетом-А". "У нас есть обращения партнеров из Белоруссии с их метеорологическим комплексом, они готовы работать с нами. Думаю, будет техническая возможность интеграции - это решаемо на программно-аппаратном уровне. Однако мы стараемся предлагать комплексные решения", - добавил Пименов.

Комплекс "Планшет-А" был разработан ВНИИ "Сигнал" в инициативном порядке по согласованию с Министерством обороны. Разработчики предусмотрели огромное количество ситуаций, которые могут возникнуть в современном бою, - от необходимости использования цифровых карт местности до сопряжения с различными техническими средствами и возможностью управления артиллерийским подразделением смешанного состава. Также удалось создать комплекс с интуитивно понятным управлением.

Самоходная артиллерийская установка 2С5 "Гиацинт" во время тактических учений артиллерийских подразделений 5-й общевойсковой армии на Сергеевском полигоне. Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Отдельно стоит обратить внимание на продуманность конструкции: полностью решен вопрос с энергопитанием - одним из ключевых аспектов развития современной радиоэлектронной техники. Эргономика устройства позволяет крепить составные части "Планшета-А" к любому типу снаряжения как отечественного, так и иностранного производства. Таким образом, новый малогабаритный КСАУ позволит существенно повысить эффективность управления огнем артиллерии.

Дмитрий Федюшко, Артур Шайхутдинов

ТАСС благодарит пресс-службу холдинга "Высокоточные комплексы" и сотрудников АО "ВНИИ "Сигнал" за помощь в организации интервью